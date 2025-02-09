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Мурманская область. Арктика (16+)09.02.25 08:00

«Лыжня России» собрала в Долине Уюта более 700 активных мурманчан

В городах Мурманской области состоялись забеги в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Центральной площадкой для проведения зимнего праздника выступил спорткомплекс «Долина Уюта» в Мурманске. На лыжню также вышли участники гонок в Апатитах, Александровске, Видяево, Североморске и Ковдоре.

Для участников были подготовлены дистанции: 2,5 км (для мальчиков и девочек 12-14 лет, для юношей и девушек 15-17 лет, для мужчин и женщин от 18 лет и старше), 5 км (для юношей и девушек 15-17 лет) и 10 км (для мужчин и женщин от 18 лет и старше). Участниками «Лыжни России» в Мурманске стали более 700 человек.

Открывая соревнования, директор Центра спортивной подготовки Александр Зубко поздравил всех с большим лыжным праздником.

«Сегодня вы принимаете участие в самом народном и любимом соревновании среди поклонников лыжного спорта по всей России. Хочу пожелать всем хорошего настроения и пройти дистанцию по своими минутам и секундам», – заявил Александр Зубко.

На мурманской гонке «Лыжни России» было разыграно девять комплектов медалей. «Золото» завоевали в своих возрастных категориях Екатерина Муртищева, Ринат Бахтияров, Архип Кретов, Елизавета Шевелева, Данил Коновалов, София Кимаковская, Артем Грязев, Василиса Лозовская и Матвей Иванов.

Серебряные медали «Лыжни России» получили Ирина Горбатенко, Владимир Страхов, Егор Говищак, Василиса Горбова, Денис Савельев, Александра Мартынова, Дмитрий Меньшаков, Мария Русаловская и Илья Бодухин. Бронзовые награды вручены Татьяне Барышниковой, Владимиру Налпенко, Ульяне Кузнецовой, Артему Белевцеву, Ирине Хорольской, Ивану Селиванову, Владиславе Перелыгиной и Глебу Быченкову.

Министр спорта Мурманской области Светлана Наумова в ходе церемонии награждения поблагодарила всех участников, которые вышли на старт гонки, и пожелала лыжникам успехов. «Вы – большие молодцы! Спасибо каждому, кто стал частью «Лыжни России». Давайте продолжать эту замечательную традицию и впредь. На Севере – жить, спортивным – быть!», – сказала Светлана Наумова.

«Лыжня России» с 1982 года традиционно объединяет сотни тысяч активных россиян. В 2024 году о своей готовности принять участие в грандиозном спортивном событии заявили 73 региона Российской Федерации. Общее количество участников региональных стартов – порядка 1,5 миллиона человек.

Как отмечает региональное Министерство спорта, поддержка лыжного спорта в Мурманской области активно осуществляется в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Согласно обновлённой стратегии до 2030 года, планируется создание центра спортивной подготовки по зимним видам спорта в Апатитско-Кировской агломерации. Большая работа проделана по обновлению инфраструктуры спортивных объектов в муниципалитетах Заполярья: в частности, выполнены работы на лыжной трассе в Заполярном и лыжной базе в Полярных Зорях.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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