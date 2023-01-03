Мурманская область. Арктика (16+)03.01.23 11:00
«Лыжня зовёт»: мурманчан ждут на «Снежинке»
4 января в 12.00 на КП-2 состоится торжественное открытие 52-го ежегодного конкурса «Лыжня зовёт».
В программе праздника - парад участников конкурса, шоу Дедов Морозов, выступление творческих коллективов, игры, конкурсы, веселые старты.
Добраться до КП-2 можно на общественном транспорте. Расписание автобуса доступно по ссылке.
Как сообщает администрация города Мурманска, конкурс очень популярен среди жителей заполярной столицы - количество участников соревнований постоянно увеличивается.
Конкурс проводится с января по апрель по средам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. Главная задача спортсменов – пройти наибольшее количество километров на лыжах и зафиксировать результаты каждого выхода на трассу в специальном дневнике учёта.
Комментарии
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Последние комментарии
Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
Комментарий к новости:В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания
Елена Владимировна
24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
Д.О. Вернер
22.12.22 12:41
А у нас что, появилась ГОСУДАРСТВЕННАЯ рыбная отрасль?
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