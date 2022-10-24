Лыжный комплекс «Тирвас» готовится к «Хибинской гонке», которая пройдёт в Кировске с 16 по 21 ноября

21 октября на лыжном комплексе «Тирвас» прошла встреча между представителями ФЛГР, «ФосАгро», администрацией города Кировска и руководством МАУ СОК «Горняк». В составе комиссии ФЛГР приехали: Фёдоров Валерий Иванович, Зимятов Николай Семенович и Беломестнов Игорь Владимирович.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, перед заседанием и приёмкой трасс для лицензирования делегация проехала по всем новым и старым трассам для проверки проведённых работ на лыжном комплексе «Тирвас» в летний период.

По итогу проверки были продлены сертификаты на уже существовавшие трассы 1,5 км и 5 км, также были сертифицированы новые трассы 2,5 км и 3 км, равным образом тренировочные трассы получили положительную оценку.

Члены комиссии ФЛГР на высоком уровне оценили уровень проведённых работ и взаимодействия между муниципалитетом, компанией «ФосАгро» и руководством МАУ СОК «Горняк».

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-126667956_457246193%2Fwall-148376343_58260