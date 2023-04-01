Лыжный марафон: лучший результат на дистанции 50 км среди мужчин показал Денис Спицов, среди женщин – Анастасия Кулешова

Сегодня в областном центре Кольского Заполярья стартовал Мурманский лыжный марафон – ключевое спортивное мероприятие 88-го Праздника Севера. Перед стартом марафонцев приветствовал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«49-й Мурманский лыжный марафон – самый настоящий спортивный праздник. Это видно по атмосфере, по эмоциям людей. Все очень достойно: лыжники заряжены, многочисленные болельщики в предвкушении. И это несмотря на непростые погодные условия, – ветер и снег. В этом году огромный спрос на наш лыжный марафон, выкуплены все слоты. Я желаю всем участникам добраться до финиша с хорошим результатом, а всем болельщикам праздничного настроения», – сказал Андрей Чибис.

С 2017 года Мурманский лыжный марафон проводится два дня: в первый лыжники проходят дистанцию 25 и 50 км свободным стилем, во второй день – классическим. Сегодня на старт вышло 1338 лыжников, в их числе – олимпийские чемпионы Денис Спицов и Никита Крюков, серебряные призёры Олимпийских игр Александр Панжинский и Иван Якимушкин, бронзовый призёр Олимпиады Анастасия Кулешова, один из самых успешных марафонцев современной России Рауль Шакирзянов, чемпион мира Алексей Петухов, а также легенда лыжного спорта, финишировавший в главной гонке более 40 раз – Сергей Гуйбаловский, самая успешная марафонщица планеты Людмила Колобанова, на счету которой только в серии «Worldloppet» более 200 финишей и другие прославленные лыжники из 300 городов и 60 регионов России, а также Норвегии и Республики Беларусь.

Сегодня лучший результат на дистанции 50 км среди мужчин показал Денис Спицов, он преодолел трассу за 02:16:55.6, среди женщин – Анастасия Кулешова с результатом 02:33:25.

Лыжники отмечают, что марафонская гонка стала генеральной репетицией перед юбилейным 50-м Мурманским лыжным марафоном, который пройдет в 2024 году.

На празднике губернатор посетил фестиваль культуры северных народов и побывал на игре первого Кубка Мурманской области по юкигассен «Для тех, кто знает толк в снеге». Напомним, в 2023 году командная игра в снежки впервые была включена в соревновательную программу Праздника Севера.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, завтра Мурманский лыжный марафон продолжится гонкой на дистанции 25 и 50 км классическим стилем. После чего состоится традиционный «Марш малышей» – забег самых юных лыжников Полярной Олимпиады. На старт выйдут порядка 500 детей в возрасте 5-7 лет.

Для гостей лыжного марафона напротив легкоатлетического манежа будут работать интерактивные зоны: ярмарка мастеров, мастер-классы по рукоделию и угощения блюдами национальной кухни, катание на оленьих упряжках, прыжки через нарты, метания аркана и топора и многое другое.

Напоминаем, на официальном сайте Мурманского лыжного марафона организована онлайн-трансляция гонки сильнейших атлетов страны.

Фото: https://marathon51.ru/news/97/