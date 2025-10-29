Маэстро Юрий Башмет представит спектакль «Живые и мёртвые. Солдатами не рождаются» в Мурманске

30 октября в 18.00 на сцене Мурманского областного драматического театра состоится показ музыкально-драматического спектакля «Живые и мёртвые. Солдатами не рождаются» по роману Константина Симонова. Проект народного артиста СССР, Героя Труда РФ Юрия Башмета объединит слово, музыку и память о великих страницах истории нашей страны.

В спектакле примет участие камерный ансамбль «Солисты Москвы» под художественным руководством и дирижированием маэстро. Режиссёром-постановщиком выступила заслуженная артистка РФ Полина Агуреева. Постановка объединяет хронику военного времени и тему человеческой стойкости, что помогает зрителям увидеть историю не только как фронтовую летопись, но и как личный подвиг каждого, кто сумел сохранить человечность в тяжелых условиях войны.

В спектакле заняты известные артисты: Илья Шакунов (генерал-майор Серпилин), Максим Литовченко (член военного совета армии Захаров), Алексей Вертков (командующий армией Батюк), Владимир Топцов (генерал-майор Кузьмич) и другие талантливые исполнители.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, спектакль «Живые и мёртвые. Солдатами не рождаются» — это глубокое размышление о силе духа и человеческом достоинстве, сохраняемых в самых тяжелых испытаниях войны. Постановка рассказывает о людях, которые в условиях, где нет привычной человеческой логики, сохраняют в себе главное — человечность. (12+).

Фот (Севастопольский театр имени А.В. Луначарского): https://gov-murman.ru/info/news/556101/#&gid=1&pid=4