МАФ-2025: арктические бренды как платформа роста макрорегиона

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Благодаря уникальности и самобытности, вдохновлённые природными богатствами, историей и культурой Севера арктические бренды всё больше завоевывают рынок. Платформенная экономика открывает новые возможности для продвижения продукции местных производителей. Государственные инициативы по поддержке развития предпринимательства в Арктике направлены на экономическое развитие региона, стимулирование инвестиционной и предпринимательской деятельности и улучшения качества жизни. Однако тяжёлая транспортная доступность, ограниченность внутреннего спроса и дефицит знаний о регионе продолжают оставаться препятствиями для быстрого роста и широкого признания арктических брендов. Эти важные вопросы обсудили вчера участники сессии «Арктические бренды как платформа роста макрорегиона» на Международном арктическом форуме – 2025.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Уникальность арктических брендов

«Почему я говорю, что в Мурманской области практически каждый из тех ребят, с кем мы сегодня познакомились, может претендовать на неплохое будущее, потому что здесь действительно всё индивидуально, всё уникально. И начиная, допустим, от книг, созданных, видимо, по мотивам легенд или сказаний, и заканчивая изделиями… Я ушла с таким замечательным, не знаю, как это назвать, наверное, кардхолдером. Он сделан из кожи трески, то есть обработанной кожи трески. Выглядит очень достойно, на ощупь тоже классный и выглядит дорого, так сказать. Это и делает арктические бренды привлекательными и самобытными», — поделилась своими впечатлениями основатель «Wildberries»; глава ООО «РВБ» Татьяна Ким.

Возможность адаптации арктических брендов для премиум-рынков

«Когда мы говорим о бренде, о качественном бренде, они хотят присутствовать не только на маркетплейсах, но и в дорогих магазинах, в которые сложно попасть. Мы с ними договариваемся для того, чтобы условия для них были лучше. Как следствие, завести их уже одним оператором на платформу», — сообщил генеральный директор, председатель правления АО «Корпорация «МСП» Александр Исаевич.

Отмечается положительная динамика развития предпринимательства в Арктике

«Во-первых, я хотел бы, конечно, в очередной раз поблагодарить Арктику за гостеприимство. И вот уважение и гордость за этих людей, которая, конечно же, на самом деле безгранична. Говоря про бренды, очень нравится такая хорошая динамика, это то, что арктические предприниматели начинают всё больше верить в себя. И таких людей здесь, в Арктике, становится всё больше и больше. И на самом деле это и есть движущая сила этого большого ключевого региона для нашей страны», — отмечает заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Максим Орешкин.

ПРОБЛЕМЫ

Ограниченный внутренний спрос сдерживает развитие брендов

«У нас достаточно небольшое население, поэтому внутренний спрос невелик. Плюс он сегментирован несколькими относительно крупными территориями. Поэтому успешно функционирует буквально десяток брендов из-за ограниченности рынка», — отмечает губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

Острый дефицит информации об Арктике среди современного поколения

«Получается, что большинство россиян, согласно выборке, 90–97% вообще не могут точно назвать все субъекты Российской Федерации, которые относятся к арктической зоне. При этом 39% опрошенных признают, что знаний об Арктике у них крайне мало или почти вообще нет. И, безусловно, всё же отмечают, что существует стереотип, что Арктика — это белые медведи, снег, лёд круглый год, они так считают. Так считают 22%, то есть примерно пятая часть россиян», — сообщил депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; телеведущая, журналист Марина Ким.

РЕШЕНИЯ

Государственная поддержка местных производителей

«Если дальше остаётся уже государству, крупным маркетплейсам, банкам создать условия для того, чтобы такие люди и такие проекты могли себя самореализоваться, выйти, реализоваться не только в Арктике, но и выйти на национальный и даже международный уровень», — отметил заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Максим Орешкин.

Развитие цифровых платформ для расширения реализации региональных брендов

«Мы пошли в рамках мультибрендовой истории, где есть цифровая платформа, где вы можете условно посмотреть, что вам доступно. У нас отдельный проект в соцсети «ВКонтакте», с «Яндексом», с «Оzonом», где вам через цифровую платформу можно подать свою заявку на то, чтобы зарегистрироваться. На ней компаниям дадут деньги, они помогут вас сопровождать», — поделился генеральный директор, председатель правления АО «Корпорация «МСП» Александр Исаевич.

«Мы увидели, что рост нам начали давать именно они (малые предприниматели). И мы в 2019 году приняли решение, что мы должны стать таким драйвером развития малого и среднего бизнеса в нашей стране и потом уже в тех странах, в которых мы также начали работать. В целом мы планируем в этом году охватить сорок регионов. Конечной целью является, как бы это пафосно ни звучало, найти, воспитать и вырастить национальных чемпионов – тех, кто сможет достойно представлять нашу страну на международном уровне», — сообщила о планах основатель «Wildberries»; глава ООО «РВБ» Татьяна Ким.

Сертификация продукции местных производителей по международным стандартам

«Это мы делаем через центр «Мой бизнес». Предприниматели могут выезжать на международные мероприятия, рынки. Вот, например, бренд «DMC Cosmetic» принял участие в ярмарке, организованной Россией в Абу-Даби», – сообщает губернатор Чукотского автономного округа, Владислав Кузнецов.

Создание государственного информационного проекта, посвящённого Арктике

«Безусловно, государство просто в нынешних условиях обязано создавать такой главный, большой, федеральный, глобальный, даже информационный тренд, который касается Арктики. Это абсолютно точно стратегический приоритет нашей государственной информационной политики. И надо начать, наверное, с того, что сегодня острейший недостаток информации об Арктике существует. Особенно у молодого поколения, потому что старшее поколение опирается на определенные шаблоны - на фильмы об Арктике, на какие-то собственные личные ощущения», — отмечает депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; телеведущая, журналист Марина Ким.

Развитие арктического туризма под брендом Открой Арктику»

«Я думаю, что быстрые победы в рамках этого проекта и стратегии развития как раз могут дать наши туристические продукты под брендом «Открой Арктику» не только для жителей страны, Арктики, но и для международного туризма. И я думаю, что это как раз тот сектор, где мы в рамках бренда продвижения своей Арктики можем быть лидерами в международном туризме арктическом», – высказал свой оптимизм советник генерального директора ООО «Газпромбанк-Инфраструктурный Холдинг» Грант Бабасян.

Фото: https://forumarctica.ru/news/arkticheskie-brendy-kak-platforma-rosta-makroregiona/