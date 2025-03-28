Президент Владимир Путин ознакомился с работой Штаба морских операцийВ Мурманске с территории «Атомфлота» Владимир Путин по видеосвязи принял участие в торжественной церемонии спуска на воду нового АПК «Пермь»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.03.25 13:30

МАФ-2025: Арктика: новые горизонты развития науки, технологий и гуманитарного сотрудничества

Материал подготовлен с использованием искусственного интеллекта

Арктика – регион с огромным потенциалом для инноваций и развития. Эффективное международное сотрудничество и обмен знаниями являются ключом к раскрытию этого потенциала. Образовательные инициативы и туризм могут стать мощными инструментами для привлечения внимания к Арктике и её проблемам. ОАЭ и другие страны видят в Арктике возможность для укрепления своего научного и человеческого капитала, а также для диверсификации экономики. Однако, несмотря на растущий интерес, некоторые страны сталкивается с ограничениями участия в Арктическом Совете, что подчёркивает необходимость укрепления международного сотрудничества в этом регионе. Эти важные вопросы вчера обсудили участники сессии «Арктика: новые горизонты развития науки, технологий и гуманитарного сотрудничества» на Международном арктическом форуме – 2025.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Арктика влияет на глобальный климат

«Арктика оказывает влияние на муссонные дожди и на климат в моей стране. Поэтому очень важно проводить исследования, чтобы понять, как всё это функционирует, как это работает. Арктика действительно имеет фантастическое будущее. Я думаю, это будет следующим фронтом, следующей границей для всех», — отметил совместный секретарь Совета национальной безопасности Республики Индия Венкат Нага Прасанна Телидевара.

Арктика – регион грандиозных перспектив

«На самом деле, ответ здесь на стене написан: «На Севере - жить!». И я бы хотел это дополнить. На Севере, безусловно, надо жить. Здесь жить трудно с климатической точки зрения, но интересно и весьма перспективно. В ближайшие не то что годы, а десятилетия развернутся совершенно грандиозные проекты, и не участвовать в этом было бы глупо», — отметил заместитель генерального директора Информационного агентства России «ТАСС» Андрей Соколов.

Уровень осведомлённости об Арктике растёт

«Одна из ключевых миссий нашего проекта — повысить осведомлённость среди японской общественности о экономической и политической значимости Арктики, особенно в отношении открывающегося Северного морского пути и устойчивого развития в Арктике», — сообщил научный сотрудник Научно-исследовательского института океанической политики Фонда мира Сасакавы Сакико Хатайа.

ПРОБЛЕМЫ

Ограниченные возможности участия Японии в работе Арктического Совета

«Тем не менее, у нас остаётся ограниченное количество возможностей, что лимитирует способность Японии участвовать в этом механизме, в работе Арктического Совета. Многие вопросы остаются неотвеченными для Японии», — сообщил научный сотрудник Научно-исследовательского института океанической политики Фонда мира Сасакавы Сакико Хатайа.

Необходимость укрепления международного сотрудничества в Арктике

«Была создана Полярная программа ОАЭ, которая отражает активную роль ОАЭ в арабских и международных форумах. Драйверы этой программы и мотиваторы — это несколько ключевых задач, которые тесно связаны с международной практикой, а именно изучение заболеваний, продвижение международного сотрудничества на уровне глобальных действий по климату и защите окружающей среды», — сообщил глава отдела по торгово-экономическим вопросам посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Ахмед Хасан Альшеххи.

Изменение климата серьёзно воздействует на Арктику

«Нужно продолжить научные исследования Арктического региона. Последние исследования продемонстрировали, что текущее изменение климата серьёзно влияет на общую ситуацию: сокращается ледниковый покров, и Арктика не является исключением. Поэтому мы осознаём, что существует серьёзное воздействие изменений климата на различные регионы и процессы», — высказал свою обеспокоенность директор Центра исследований устойчивого развития Арктики Китайского института инноваций и стратегии развития Цинчао Сю.

РЕШЕНИЯ

Образовательные инициативы для повышения интереса молодёжи к Арктике

«Мы даже открыли полярный музей для того, чтобы люди лучше понимали это. У нас есть массивные онлайн-курсы, которые мы только что ввели. И мы рады вас проинформировать, что на первом курсе зарегистрировались 3000 студентов. Сейчас начался второй набор. Мы поняли, что люди теперь осознают важность Арктики и проявляют больший интерес к ней», — сообщил совместный секретарь Совета национальной безопасности Республики Индия Венкат Нага Прасанна Телидевара.

Турпотенциал и международное туристическое сотрудничество

«Если один сектор создаёт рабочие места и приносит доходы местному населению, то это, безусловно, туризм. Ещё пять лет назад, был подписан протокол о взаимных намерениях между Российской Федерацией и Индией относительно туризма, а именно касательно агентств, занимающихся туризмом для крупных групп», — сообщил совместный секретарь Совета национальной безопасности Республики Индия Венкат Нага Прасанна Телидевара.

Развитие человеческого и научного капитала в Арктике

«Научный и человеческий капитал, который необходимо развивать, экономическая диверсификация, учреждение физического присутствия в Арктике и в Антарктике — вот основные задачи ОАЭ в Полярной программе», — сказал глава отдела по торгово-экономическим вопросам Посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Ахмед Хасан Альшеххи.

 

 

Фото: https://forumarctica.ru/news/arktika-novye-gorizonty-razvitija-nauki-tehnologij-i-gumanitarnogo-sotrudnichestva/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
-Правовая консультация (18+)Слежка за сотрудниками: когда работодатель имеет право читать переписку работников и следить за ними. Мнение юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире16:05«Диалоги о Грозном». Документальный фильм (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманске врач стоматолог-ортопед может зарабатывать от 350000 рублей в месяц – «SuperJob»-PRO Валюту (16+)«Очевидно, что вопросы, обсуждаемые на Международном арктическом форуме, перейдут в практическую плоскость», – Сергей Дубовой-PRO Энергетику (18+)За год зарплаты энергетиков в Мурманской области выросли на 18 тысяч рублей, а спрос на кадры увеличился на 24%-PRO ЖКХ (18+)О весенних проблемах ЗАТО г. Североморск шёл разговор во время «коммунального часа»-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика