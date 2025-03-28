МАФ-2025: Арктика: новые горизонты развития науки, технологий и гуманитарного сотрудничества

Материал подготовлен с использованием искусственного интеллекта

Арктика – регион с огромным потенциалом для инноваций и развития. Эффективное международное сотрудничество и обмен знаниями являются ключом к раскрытию этого потенциала. Образовательные инициативы и туризм могут стать мощными инструментами для привлечения внимания к Арктике и её проблемам. ОАЭ и другие страны видят в Арктике возможность для укрепления своего научного и человеческого капитала, а также для диверсификации экономики. Однако, несмотря на растущий интерес, некоторые страны сталкивается с ограничениями участия в Арктическом Совете, что подчёркивает необходимость укрепления международного сотрудничества в этом регионе. Эти важные вопросы вчера обсудили участники сессии «Арктика: новые горизонты развития науки, технологий и гуманитарного сотрудничества» на Международном арктическом форуме – 2025.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Арктика влияет на глобальный климат

«Арктика оказывает влияние на муссонные дожди и на климат в моей стране. Поэтому очень важно проводить исследования, чтобы понять, как всё это функционирует, как это работает. Арктика действительно имеет фантастическое будущее. Я думаю, это будет следующим фронтом, следующей границей для всех», — отметил совместный секретарь Совета национальной безопасности Республики Индия Венкат Нага Прасанна Телидевара.

Арктика – регион грандиозных перспектив

«На самом деле, ответ здесь на стене написан: «На Севере - жить!». И я бы хотел это дополнить. На Севере, безусловно, надо жить. Здесь жить трудно с климатической точки зрения, но интересно и весьма перспективно. В ближайшие не то что годы, а десятилетия развернутся совершенно грандиозные проекты, и не участвовать в этом было бы глупо», — отметил заместитель генерального директора Информационного агентства России «ТАСС» Андрей Соколов.

Уровень осведомлённости об Арктике растёт

«Одна из ключевых миссий нашего проекта — повысить осведомлённость среди японской общественности о экономической и политической значимости Арктики, особенно в отношении открывающегося Северного морского пути и устойчивого развития в Арктике», — сообщил научный сотрудник Научно-исследовательского института океанической политики Фонда мира Сасакавы Сакико Хатайа.

ПРОБЛЕМЫ

Ограниченные возможности участия Японии в работе Арктического Совета

«Тем не менее, у нас остаётся ограниченное количество возможностей, что лимитирует способность Японии участвовать в этом механизме, в работе Арктического Совета. Многие вопросы остаются неотвеченными для Японии», — сообщил научный сотрудник Научно-исследовательского института океанической политики Фонда мира Сасакавы Сакико Хатайа.

Необходимость укрепления международного сотрудничества в Арктике

«Была создана Полярная программа ОАЭ, которая отражает активную роль ОАЭ в арабских и международных форумах. Драйверы этой программы и мотиваторы — это несколько ключевых задач, которые тесно связаны с международной практикой, а именно изучение заболеваний, продвижение международного сотрудничества на уровне глобальных действий по климату и защите окружающей среды», — сообщил глава отдела по торгово-экономическим вопросам посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Ахмед Хасан Альшеххи.

Изменение климата серьёзно воздействует на Арктику

«Нужно продолжить научные исследования Арктического региона. Последние исследования продемонстрировали, что текущее изменение климата серьёзно влияет на общую ситуацию: сокращается ледниковый покров, и Арктика не является исключением. Поэтому мы осознаём, что существует серьёзное воздействие изменений климата на различные регионы и процессы», — высказал свою обеспокоенность директор Центра исследований устойчивого развития Арктики Китайского института инноваций и стратегии развития Цинчао Сю.

РЕШЕНИЯ

Образовательные инициативы для повышения интереса молодёжи к Арктике

«Мы даже открыли полярный музей для того, чтобы люди лучше понимали это. У нас есть массивные онлайн-курсы, которые мы только что ввели. И мы рады вас проинформировать, что на первом курсе зарегистрировались 3000 студентов. Сейчас начался второй набор. Мы поняли, что люди теперь осознают важность Арктики и проявляют больший интерес к ней», — сообщил совместный секретарь Совета национальной безопасности Республики Индия Венкат Нага Прасанна Телидевара.

Турпотенциал и международное туристическое сотрудничество

«Если один сектор создаёт рабочие места и приносит доходы местному населению, то это, безусловно, туризм. Ещё пять лет назад, был подписан протокол о взаимных намерениях между Российской Федерацией и Индией относительно туризма, а именно касательно агентств, занимающихся туризмом для крупных групп», — сообщил совместный секретарь Совета национальной безопасности Республики Индия Венкат Нага Прасанна Телидевара.

Развитие человеческого и научного капитала в Арктике

«Научный и человеческий капитал, который необходимо развивать, экономическая диверсификация, учреждение физического присутствия в Арктике и в Антарктике — вот основные задачи ОАЭ в Полярной программе», — сказал глава отдела по торгово-экономическим вопросам Посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Ахмед Хасан Альшеххи.

Фото: https://forumarctica.ru/news/arktika-novye-gorizonty-razvitija-nauki-tehnologij-i-gumanitarnogo-sotrudnichestva/