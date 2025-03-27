МАФ-2025: «БигВуд» озвучил планы развития до 2030 года

В рамках деловой программы форума «Арктика – территория диалога», который проходит в Мурманске, при поддержке компании «ФосАгро» состоялась панельная сессия «Восхитительный Север: перспективы туризма за Полярным кругом».

В её работе приняли участие заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Николай Запрягаев, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, руководители арктических регионов страны, генеральный директор ООО «Тирвас» (входит в Группу «ФосАгро») Герман Симаков, а также представители туристического бизнеса и эксперты.

По мнению заместителя министра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова, развитие туристической инфраструктуры в Арктике остаётся одной из ключевых задач для государства и частных инвесторов. При этом активность последних, по данным ведомства, уверенно растёт.

- Это говорит не только о нашем интересе и интересе туристов, но и о заинтересованности инвесторов в развитии туризма в Арктике. Это значит, что коллеги видят возвратность своих инвестиций и, соответственно, большие перспективы по росту туристических поездок и загрузке своей инфраструктуры, - отметил Дмитрий Вахруков.

О развитии туристической отрасли в Мурманской области участникам дискуссии рассказала заместитель губернатора, министр развития Арктики и экономики региона Светлана Панфилова. Она, в частности, отметила, что каждый третий турист, посещающий Арктическую зону страны, выбирает Мурманскую область, а общий турпоток в 2024 году составил 762 тысячи человек.

- Высокий интерес туристов к региону не только позитивно сказывается на бюджете муниципалитетов и всего Кольского Заполярья, но и даёт ощутимый мультипликативный эффект, выступая стимулом развития смежных с туризмом отраслей экономики, - подчеркнула Светлана Панфилова.

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» - якорный объект горно-туристического кластера «Хибины». Он создан компанией «ФосАгро», которая уже вложила в его развитие свыше 10 млрд рублей. Сегодня инфраструктура курорта включает в себя 30 км подготовленных трасс, 18 км из которых имеют искусственное освещение, 10 современных подъёмников, а также систему искусственного оснежения, которой оснащены 5 км трасс. Посещаемость «Большого Вудъявра» ежегодно растёт: в сезоне 2023-2024 она составила свыше 405 тысяч гостей, что на 21% больше, чем в предыдущем. Сезон 2024-2025 также складывается для курорта успешно: к середине марта здесь побывало уже на 16% больше любителей активного зимнего отдыха, чем годом ранее.

О дальнейших планах развития курорта участникам Международного арктического форума рассказал генеральный директор ООО «Тирвас» (входит в Группу «ФосАгро») Герман Симаков.

- В наших планах до 2030 года увеличить протяжённость трасс для катания до 40 километров, построить 4 новых канатных дороги и, что особенно важно для нас, - удвоить протяжённость трасс, оборудованных системой искусственного оснежения. Она позволяет курорту уверенно начинать сезон с первого дня катания, а нашим гостям – рассчитывать на отлично подготовленные трассы, - рассказал Герман Симаков. – При условии успешной реализации этих планов в партнёрстве с государством, к 2030 году мы удвоим число посетителей «Большого Вудъявра» и сможем довести его до 800 тысяч гостей за сезон. Самое главное, что мы делаем, - сохраняем молодёжь в Кировске и Апатитах, даём ей перспективу для самореализации - причём, как в горнодобывающей отрасли, так и в сфере туризма. Таким образом, мы решаем сразу две задачи: формируем рынок труда и создаём комфортные условия для жизни и работы, предотвращая отток молодёжи из Заполярья.

Фото предоставлено пресс-службой Кировского филиала АО «Апатит».

