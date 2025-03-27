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Мурманская область. Арктика (16+)27.03.25 20:45

МАФ-2025: «...чем прочнее будут наши позиции, чем весомее будут достигнутые результаты, тем больше возможностей будет у нас для запуска глобальных международных проектов в Арктике» – Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VI Международного арктического форума «Арктика – территория диалога».

Международный арктический форум – ключевая площадка для обсуждения актуальных вопросов комплексного развития арктических территорий, разработки эффективных механизмов совместного использования и освоения богатых ресурсов Арктического региона на разных уровнях.

В 2025 году мероприятия форума проходят в Мурманске 26–27 марта под девизом «На Севере – жить!».

* * *

В. Путин: Уважаемые коллеги! Друзья! Дамы и господа!

Приветствую участников и гостей VI Международного форума «Арктика – территория диалога». Его впервые принимает Мурманск – столица русской Арктики, город-герой, который сегодня динамично развивается, как и другие наши северные города, субъекты Федерации, запускает знаковые для всей страны проекты.

Россия – крупнейшая арктическая держава. Мы выступали и выступаем сегодня за равноправное сотрудничество в регионе, включая научные исследования, защиту биоразнообразия, вопросы климата, реагирование на чрезвычайные ситуации и, конечно, экономическое, промышленное освоение Арктики. Причём мы готовы к совместной работе не только с арктическими государствами, но со всеми, кто так же, как и мы, разделяет ответственность за стабильное, устойчивое будущее планеты, способен принимать сбалансированные решения, рассчитанные на десятилетия вперёд.

К сожалению, сейчас международное взаимодействие в северных широтах переживает не лучшие времена. В предыдущие годы многие западные государства взяли курс на конфронтацию, оборвали экономические связи с Россией, прекратили научно-образовательные и культурные контакты. Свёрнут диалог по сохранению экосистем Арктики. То есть политики, партийные деятели, те же «зелёные» в некоторых западных странах говорят своим гражданам, избирателям о важности климатической повестки, об охране природы, а в реальности, в своей практической политике поступают совсем по-другому.

Напомню, что для сотрудничества в экологической сфере, для предупреждения чрезвычайных ситуаций за полярным кругом и совместного реагирования на них был создан и Арктический совет, но и этот механизм сегодня деградировал. Причём Россия не отказывалась от общения в этом формате – это был выбор именно наших западных партнёров, западных государств. Как в таких случаях говорят: не хотите – не нужно. Мы сами будем работать с теми, кто хочет этого.

Вместе с тем очевидно, что роль и значение Арктики и для России, и для всего мира растёт. Но также усиливается, к сожалению, и геополитическая конкуренция, борьба за позиции в этом регионе.

Достаточно сказать, все об этом хорошо знают – о планах Соединённых Штатов Америки о присоединении Гренландии. Но вы знаете, это только на первый взгляд может кого-то удивить, и глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации. Ничего подобного.

На самом деле, такие планы у Соединённых Штатов Америки проявились ещё в 60-е годы 19 века. Уже тогда американская администрация рассматривала возможность аннексии Гренландии и Исландии, но эта идея не получила тогда поддержку Конгресса.

Кстати, напомню, что к 1868 году в американских газетах высмеивали покупку Аляски: она называлась «безумием», «ледяным ящиком» и «садом белых медведей Эндрю Джонсона» – тогдашнего Президента Соединённых Штатов. Поэтому предложение по Гренландии провалилось.

Но сегодня это приобретение, я имею в виду приобретение Аляски, наверняка оценивается в самих Соединённых Штатах совсем иначе – так же, как и деятельность Президента Эндрю Джонсона.

Поэтому ничего удивительного в том, что происходит сегодня, нет. Тем более что эта история началась только тогда, а она продолжалась и дальше. В 1910 году, например, была подготовлена трёхсторонняя сделка по обмену территориями между США, Германией и Данией. В результате Гренландия отошла бы Соединённым Штатам, но сделка сорвалась тогда.

Во время Второй мировой войны США разместили в Гренландии военные базы для защиты от её захвата нацистами, а после окончания войны Штаты предложили Дании выкупить остров – совсем недавно, по меркам мировой истории.

Словом, речь идёт о серьёзных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни, и очевидно, что США будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике.

Что касается Гренландии, это вопрос, который касается двух конкретных государств и к нам не имеет никакого отношения. Но при этом нас, конечно, беспокоит только тот факт, что страны НАТО в целом всё чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами своих «новобранцев» – Финляндии и Швеции, с которыми, кстати говоря, у нас до недавнего времени не было вообще никаких проблем. Сами своими руками зачем-то создают. Зачем? Совершенно непонятно. Но тем не менее мы будем исходить из того, что есть, и будем реагировать на всё это.

Подчеркну: Россия никогда никому не угрожала в Арктике. Но мы внимательно следим за развитием ситуации, выстраиваем адекватную линию реагирования, повышая боевые возможности Вооружённых Сил и модернизируя объекты военной инфраструктуры.

Мы не допустим посягательств на суверенитет нашей страны, надёжно защитим наши национальные интересы. Поддерживая мир и стабильность в Заполярье, обеспечим долгосрочное социально-экономическое развитие региона, улучшение качества жизни людей и сохранение уникальной природной среды.

И чем прочнее будут наши позиции, чем весомее будут достигнутые результаты, тем больше возможностей будет у нас для запуска глобальных международных проектов в Арктике с участием дружеских стран, дружественных нам государств, а возможно, и западных государств, если они, конечно, проявят интерес к совместной работе. Уверен, время и таких проектов тоже обязательно придёт.

 

Продолжение следует.

 

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/76554

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