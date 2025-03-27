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Мурманская область. Арктика (16+)27.03.25 10:15

МАФ-2025: геотехнический мониторинг и меры по адаптации к процессам таяния вечной мерзлоты

Материал подготовлен с использованием искусственного интеллекта

Как прозвучало вчера во время сессии «Геотехнический мониторинг и меры по адаптации к процессам таяния вечной (многолетней) мерзлоты» на Мурманском арктическом форуме, ущерб от таяния мерзлоты грозит колоссальными потерями для инфраструктуры, требуя немедленного внедрения систем геотехнического мониторинга. Разработка единой концепции и программирования мониторинга включает участие как науки, так и корпораций, таких как «Норильский никель», с сотнями скважин и автоматизированных объектов. Модели машинного обучения становятся ключом к прогнозированию деградации мерзлоты, обеспечивая прозрачность и предотвращение катастроф.

Законодательные изменения необходимы для интеграции геотехнического и фонового мониторинга, координируя усилия на всех уровнях управления.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Изменения законодательства с учётом особенностей арктического строительства

«Строительный цикл в южных и в арктических регионах он абсолютно разный. Поэтому надо вносить изменения и в нормативные правовые акты по проектированию и строительству объектов капитального строительства, которые учитывали бы сезонные особенности», — отметил в своём выступлении председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

Включение науки в систему мониторинга мерзлоты

«Концепция, программа и федеральная государственная информационная система должны появиться. У нас наука сейчас стоит в стороне. И наука, и организации, которые профессионально занимаются вопросами управления процессами вечной мерзлоты, они должны быть включены в эту концепцию и систему», — отмечает член комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Сахамин Афанасьев.

Необходима государственная система геотехнического мониторинга для прогнозирования рисков таяния мерзлоты

«Сейчас у нас такой системы нет, но мы очень надеемся, что с развитием генеративных технологий, в том числе в банке, в течение ближайшего года у нас какие-то прототипы такие могут появиться, и мы попробуем их также использовать. Текущая система уже используется в принятии решений, то есть в принципе крупные клиенты, которые приходят за кредитами в банк, их актив анализируется этими моделями, и мы какие-то решения, естественно, принимаем с учётом этой информации. Без системы мониторинга, которая будет у всех создавать единообразное представление ситуации, обойтись не получится», — отметил управляющий директор блока «Риски» ПАО «Сбербанк» Назар Сотириади.

ПРОБЛЕМЫ

Ущерб от повреждений из-за таяния мерзлоты может быть колоссальным

«Если вдруг что-то качнётся, треснет на земле, то могут получиться колоссальные убытки», — предупреждает председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

Разобщённость ведомств препятствует развитию геотехнического мониторинга мерзлоты

«Почему такая ситуация произошла и нет дальнейших шагов? Проблема разобщённости и межведомственных отношений. Потому что есть вечная мерзлота, а кто за неё отвечает, конкретного кого спрашивать, какого федерального органа исполнительной власти, так такого нет», — констатирует член комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Сахамин Афанасьев.

Реальный риск таяния многолетней мерзлоты

«Риск растепления вечной мерзлоты, он реален, и научно это доказано, дальше вопрос последствий этого растепления. Он, понятно, в сотни крат превышает возможные вложения в мониторинг и адаптацию к этим рискам», — сказал вице-президент по экологии и промышленной безопасности ПАО «ГМК «Норильский никель» Станислав Селезнев.

Классические физические модели непригодны для современных условий изменения климата и экономики

«Самая большая проблема сейчас заключается в том, что классические инструменты, построенные на физических моделях, на тех знаниях, которые хорошо себя показали в XX веке во время стабильных климатических параметров и достаточно спокойной, более замедленной экономической жизни, сейчас не работают. Классические физические модели необходимой аналитики дать не могут. Не могут быть быстро перестроены, не могут ответить быстро на нужные вопросы», — сообщил управляющий директор блока «Риски» ПАО «Сбербанк» Назар Сотириади.

РЕШЕНИЯ

Интеграция геотехнического мониторинга с фоновым мониторингом

«Фоновый мониторинг и геотехнический мониторинг, о котором мы говорим, должен быть интегрирован. Геотехнический мониторинг имеет более прикладное значение в целях прогнозирования и управления народным хозяйством, объектами, и была определена ответственность регионального уровня, местного уровня и федерального уровня», — сказал член комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Сахамин Афанасьев.

Опыт внедрения системы мониторинга вечной мерзлоты

«С 2021 года мы начали заниматься этим проектом, триггером послужила авария, которая произошла в компании, в том числе и по причинам таяния грунта. Поэтому было принято решение разворачивать систему мониторинга. И как «Норникель» всегда это делает, мы сделали это всё с размахом, качественно и по полной программе. Мы обращались к науке, все рекомендации, которые нам давались, мы исполняли добросовестно. В результате у нас действует более 500 скважин, установлены термоконы для измерения температуры на разных уровнях грунта, установлены и клинокомёты, автоматизовано более 200 объектов под мониторингом, включая жилые и административные здания, и свыше 750 объектов контролируются выездными бригадами», — поделился положительным опытом вице-президент по экологии и промышленной безопасности ПАО «ГМК «Норильский никель» Станислав Селезнев.

Модели машинного обучения предсказывают деградацию многолетней мерзлоты

«Для того, чтобы строить такие системы, нужны какие-то новые инструменты. Вот мы для себя решили, что модели, построенные на данных, ну, это прежде всего, конечно, модели машинного обучения, сейчас уже и генеративные модели, для нас эту задачу могут решить. У нас сейчас эксплуатируется стек-модель машинного обучения, которая прогнозирует и деградацию многолетних мерзлых пород на годы и десятилетия; там две разных модели вперёд, которые мы используем для анализа регионов и анализа собственных проектов и портфелей», — сообщил управляющий директор блока «Риски» ПАО «Сбербанк» Назар Сотириади.

 

 

 

Фото: https://forumarctica.ru/news/geotehnicheskij-monitoring-i-mery-po-adaptatsii-k-protsessam-tajanija-vechnoj-/

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