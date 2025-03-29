МАФ-2025: Кольская АЭС готова к увеличению выработки электроэнергии в будущем – Василий Омельчук

27 марта 2025 года в Мурманске завершился VI Международный арктический форум «Арктика – территория диалога». Он стал ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки механизмов развития и эффективного освоения потенциала Русской Арктики.

Форум, объединивший представителей государства, бизнеса и научного сообщества, стал важным шагом к более эффективному и устойчивому развитию Арктического региона. Сотрудничество между этими секторами позволит выработать стратегии, которые учитывают интересы всех сторон и будут способствовать гармоничному развитию арктического пространства.

Директор Кольской АЭС Василий Омельчук принял участие в работе четырёх ключевых сессий, которые находятся в сфере интересов и политики госкорпорации «Росатом». На них обсуждалась важность развития Северного морского пути и туристической сферы, формирование единой транспортной системы, наращивание темпов развития социальной, жилищной инфраструктуры, повышение доступности к качественной медицинской помощи, образованию и социальным услугам, а также открытию новых производств.

«Арктический регион России становится всё более привлекательным для инвестиций и новых производств благодаря своим природным ресурсам и стратегическому положению. Ожидается, что с развитием добычи полезных ископаемых, туризма и транспорта, потребность в электроэнергии значительно возрастёт. Это создаст необходимость в источниках энергии, способных обеспечить стабильное функционирование новых предприятий и инфраструктуры. Кольская АЭС – это безопасное, современное предприятие, которое эффективно справляется с текущими нагрузками и готово к увеличению выработки электроэнергии в будущем», – отметил Василий Омельчук.

Одной из главных повесток форума стало создание условий для комфортной жизни северян. Это направление включает в себя: социальную, экономическую и экологическую сферы. Важным инструментом для достижения этих целей являются мастер-планы арктических городов, которые были созданы с учётом интересов местных жителей, позволяют системно развивать инфраструктуру и создавать условия для экономического роста. В результате, это приведёт к улучшению качества жизни в северных регионах и сделает их более привлекательными для проживания и работы.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.