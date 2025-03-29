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Мурманская область. Арктика (16+)29.03.25 13:00

МАФ-2025: «Крупные игроки рынка контейнерных перевозок проявляют большой интерес к порту Мурманск» - Светлана Панфилова

В ходе Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» состоялась сессия «Развитие логистических центров для увеличения контейнерных перевозок по Северному морскому пути». Участники сессии обсудили вопросы увеличения контейнерных перевозок по Северному морскому пути, и какой вклад могут внести данные грузы в развитие СМП при решении внутренних и внешнеторговых задач. В рамках мероприятия заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова подчеркнула, что регион работает над развитием контейнерных перевозок, и рассматривает их, как ключ к будущему росту арктического транспортного коридора.

В настоящий момент достижение экономического преимущества Северного морского пути как международного транспортного коридора является ключевой задачей для всей страны. Кроме того, сегодня Северный морской путь является одним из ключевых элементов транспортной стратегии России. В 2024 году объём грузоперевозок по СМП составил порядка 40 млн тонн, и для дальнейшего увеличения показателей в ближайшие годы необходимо решить ряд стратегических задач, связанных с развитием портовой инфраструктуры, логистических центров и повышением конкурентоспособности маршрута.

Российская Федерация обладает колоссальным потенциалом контейнеризации грузов и, в первую очередь, это традиционные экспортные грузы, поставка которых позволит создать встречный поток и сделает перевозку эффективной и рентабельной.

«Мировая экономика растёт в среднем на 3 %, на 2,4-2,5% растут и морские перевозки. При этом, наибольший рост, по оценке экспертов, у контейнерных перевозок: ежегодный рост 2,7%. А в общем объёме их доля показывает динамику 15% за 10 лет. Мы видим перспективу для развития контейнерных перевозок по СМП, для этого планируется построить порт-хабы от Мурманска до Владивостока между которыми будут ходить суда ледового класса, а далее груз будет развозиться судами более легкого класса», — отметил в своем выступлении заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

В Мурманской области компания «Западный транспортно-логистический узел» создает новую портовую инфраструктуру на западном берегу Кольского залива, заточенную под контейнерные перевозки. Кроме того, совместно с Мурманским морским торговым портом, иностранными партнёрами и крупными компаниями в правительстве работают над планом обеспечения обратной загрузки контейнерных грузов.

«Работа с контейнерными грузами в порту Мурманск имеет значительный потенциал. Мы видим, что номенклатура расширяется и к традиционным навалочным грузам стивидоры и владельцы груза планируют наращивать грузооборот именно контейнеров. Крупные игроки рынка контейнерных перевозок действительно проявляют большой интерес к порту Мурманск, готовы инвестировать в создание новых портовых мощностей, ориентированных на перевалку контейнеров, в том числе в партнёрстве с государством. В настоящее время правительство Мурманской области занимается вопросом захода контейнеровозов китайской судоходной компании «New New Shipping Line» в порт Мурманск», — сказала Светлана Панфилова.

«Мы абсолютно точно понимаем, что Северный морской путь имеет ряд преимуществ для транзитных перевозок из отдельных географических точек. Это расстояние и, в первую очередь, наличие свободных мощностей. То есть не нужно ждать, пока освободится инфраструктура восточного полигона, можно ехать здесь. Для того, чтобы это состоялось, нужно работать над стоимостью, для этого нужна регулярность, флот, и, если будет объём, удельная стоимость будет снижаться. С 2025 года «New New Shipping Line» продолжит расширять сеть северного маршрута, добавим порты назначения, такие как Мурманск и Певек. Мы надеемся на сотрудничество с российскими логистическими компаниями», — отметил генеральный директор компании «New New Shipping Line» Кэ Цзинь.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в завершении участники дискуссии отметили, что развитие транспортных артерий в Арктике невозможно без комплексного развития всех видов транспорта и подводящей инфраструктуры портов. Напомним, ранее в ходе Международного арктического форума губернатор Мурманской области Андрей Чибис перечислил ряд необходимых решений, которые необходимо принять, чтобы обеспечить стабильное развитие порта Мурманск и, как следствие, Севморпути в целом.

 

 

Фото (Кирилл КАЗАЧКОВ): https://gov-murman.ru/info/news/

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