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Мурманская область. Арктика (16+)27.03.25 14:30

МАФ-2025: Мурманская область представила возможности региона для достижения ресурсного суверенитета России

В рамках Международного арктического форума состоялась сессия «Экономика будущих поколений: развитие ресурсной базы» ключевые вопросы, посвящённые стратегической роли Арктической зоны Российской Федерации в обеспечении ресурсного суверенитета страны.

Развитие Арктической зоны Российской Федерации является стратегически важной задачей для всей страны, определяющей ее экономическое и геополитическое будущее. Успешное освоение Арктики с её богатейшими ресурсами и выходом на трассы Северного морского пути напрямую влияет на национальную безопасность и развитие России.

В своём выступлении министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал о возможностях Арктики в ресурсном обеспечении страны и проектах, направленных на их освоение.

«Сегодня в Арктической зоне Российской Федерации реализуются инвестиционные проекты, куда вкладывают наши компании 35 трлн рублей. В результате этих инвестиций формируется поток товаров, которые нужны мировому рынку в объёме свыше 100 млн тонн после 2030 года. Чтобы наша страна зарабатывала, улучшала экономику, нужно эти грузы вывезти – это Северный морской путь. В основе всех этих проектов – люди. А жизнь в условиях Арктики не самая простая. Поэтому наша задача обеспечить гармоничное развитие, чтобы эти инвестиционные проекты реализовались», – рассказал Алексей Чекунков.

В рамках сессии Светлана Панфилова представила доклад, подчеркнув уникальность минерально-сырьевой базы региона, и акцентировав внимание на ее стратегическом значении для национальной безопасности и стабильности экономической системы страны. Особо отмечена необходимость реализации инвестиционных проектов по созданию производств с высокой добавленной стоимостью на территории Арктической зоны.

В регионе производится 100% апатитового, 100% нефелинового, 100% лопаритового и 100% бадделеитового концентратов, Мурманская область является крупнейшим производителем никеля, а также обеспечивает 7% общероссийского производства железорудного концентрата. Кроме того, на территории Мурманской области сосредоточено более 50% общероссийских запасов лития.

В ходе доклада была также отмечена важность развития действующих промышленных предприятий, расположенных на территории региона в части реализуемых ими инвестиционных проектов, направленных на модернизацию и расширение производств. В качестве примера были приведены проекты АО «Ковдорский ГОК», Кировского филиала АО «Апатит», АО «Кольская ГМК» и АО «СЗФК».

Также в ходе доклада заместитель губернатора уделила внимание реализации инвестиционных проектов по добыче и переработке редких и редкоземельных металлов, в том числе проекту технологического перевооружения Ловозерского месторождения редкоземельных металлов под эгидой Росатома и проекту на Африкандском месторождении перовскит-титаномагнетитовых руд.

«Все эти проекты имеют стратегическое значение для обеспечения сырьевого и технологического суверенитета отрасли редких и редкоземельных металлов», – подчеркнула Светлана Панфилова.

Одной из ключевых тем стала разработка литиевых месторождений, в частности, наиболее перспективного Колмозерского месторождения. Было отмечено, что более половины общероссийских запасов лития сосредоточено именно в Мурманской области. К 2030 году «Полярный литий» планирует построить и пустить в эксплуатацию рудник и горно-обогатительный комбинат на Колмозерском месторождении для добычи и обогащения 2 млн тонн руды в год, а также рассматривает возможность создания химико-металлургического завода на одной из промышленных площадок в Мурманской области производительностью 45 тысяч тонн в год литиевой продукции. Освоение Колмозерского месторождения позволит России войти в тройку мировых лидеров по запасам лития и стать значимым игроком на мировом рынке.

Отдельное внимание было уделено вопросам газификации. Напомним, по итогам встречи в 2022 году Президента Российской Федерации Владимира Путина с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом поддержано ключевое решение о газификации Мурманской области магистральным природным газом. Кроме ухода от мазутозависимости, газификация даст старт реализации новых инвестиционных проектов, направленных как на создание новых производств, так и на развитие и модернизацию существующих производственных мощностей. В данный момент формируется программа развития газоснабжения и газификации Мурманской области, в которой будут отражены все потенциальные потребители газа и сроки их подключения, а также генеральная схема газоснабжения и газификации Мурманской области, в которой будет отражено расположение всех объектов газоснабжения.

Также были рассмотрены вопросы развития кадрового потенциала. Предприятия и компании, реализующие проекты на территории Мурманской области, активно взаимодействуют с региональными учебными заведениями в части подготовки специализированных кадров. Всего у Мурманской области более 100 учебных заведений закреплены за индустриальными партнерами. Кроме высоких зарплат компании предлагают уникальные социальные преференции для специалистов.

«Мурманская область – это не только уникальная ресурсная база, но и регион, активно развивающийся, внедряющий новые технологии и инвестирующий в будущее поколение специалистов. Все наши мероприятия и проекты проходят в соответствии со стратегическим планом «На Севере – жить!», инициированным губернатором Андреем Чибисом. Мы убеждены, что Мурманская область станет надежной опорой для экономики будущих поколений и гарантом технологического суверенитета России», – подытожила Светлана Панфилова.

 

 

Фото (Фонд «Росконгресс», фотограф Михаил КИРЕЕВ): https://gov-murman.ru/info/news/

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