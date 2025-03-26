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Мурманская область. Арктика (16+)26.03.25 13:30

МАФ-2025: Мурманская область сохраняет позиции лидера по количеству турпотока в Арктике

На Международном арктическом форуме, который собрал ведущих экспертов в области арктического туризма, состоялась сессия «Восхитительный Север: перспективы туризма за полярным кругом», на которой обсуждались главные тренды развития туризма в Арктике.

Открыл сессию заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков, который отметил важность усиления мер государственной поддержки, направленных на адаптацию инфраструктуры и услуг к уникальным климатическим условиям Крайнего Севера. Министр подчеркнул, что несмотря на существующий уровень поддержки, который охватывает широкий спектр проектов – от крупных туристических комплексов до небольших инициатив, для Арктики необходимы особые подходы.

«Ежегодный стабильный рост интереса к туризму в Арктике – порядка 8-9% в год по потоку в регионы АЗРФ. Одна из точек роста – Мурманская область – рост порядка 20% за прошлый год. Отдельно отмечу, что ключевой задачей для всей страны является развитие туристической инфраструктуры», – отметил Дмитрий Вахруков.

Заместитель губернатор Мурманской области – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова представила туристический потенциал регион. В ходе своего выступления она поделилась успехами и достижениями Мурманской области в сфере туризма, подчеркнув важность данной отрасли для экономического роста региона. Так, за 5 лет туристический поток в Мурманскую отлучить составил порядка 2,5 млн человек, а объём платных услуг за аналогичный период составил 19,6 млрд рублей. Прогнозная оценка туристического потока в Мурманскую область в 2025 году – более 700 тысяч человек.

«Мурманская область сохраняет позиции лидера по количеству турпотока в Арктике. В связи с увеличивающимся туристическим потоком наша задача – поддерживать и создавать новую инфраструктуру и для гостей, которые приезжают в регион, и для наших жителей. Общий объём инвестиций в данном направлении от региона и частных инвесторов за 5 лет составил порядка 1 млрд рублей. Мы совместно с нашими партнёрами продолжаем развивать современную инфраструктуру, в том числе благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства», а также стратегическому плану «На Севере – жить!», который инициирован губернатором Андреем Чибисом. Отмечу, что за пять лет поддержано 135 проектов на сумму 400 млн рублей, что позволило создавать качественную инфраструктуру быстрыми темпами», – сказала Светлана Панфилова.

В своём выступлении глава Министерства развития Арктики и экономики подчеркнула, что регион обладает большими возможностями для привлечения туристов со всего мира. Она отметила, что самыми популярными туристскими направлениями являются фотоохота на китов, северное сияние, арктическая кухня, рыбалка и природный туризм в селе Териберка, айс-флоатинг, этнический туризм на Терском берегу и в Ловозерье, военно-патриотический и промышленный в Печенгском округе, культурно-познавательный туризм в столице Заполярья, круиз на Северный полюс, горнолыжный и снегоходный туризм зимой и активный туризм летом в Хибинах и многое другое.

Среди новых направления развития Светлана Панфилова обозначила круизные маршруты. Так, в акватории Белого моря компанией ООО «Водоходъ» планируется задействовать построенное судно «Николай Жарков» проекта «Карелия» вместимостью 183 пассажира, который будет следовать по маршруту: Архангельск – Соловецкие острова – Умба. Этим летом запланирован пробный судозаход по Белому морю.

Генеральный директор ООО «Водоходъ» Ришат Багаутдинов, выступая на Международном арктическом форуме в Мурманске, акцентировал внимание на значительном потенциале развития круизного туризма в Арктике. По его словам, направление обладает уникальными природными ресурсами и культурным наследием, которые представляют большой интерес для отечественных и зарубежных туристов.

В заключении выступления Светлана Панфилова озвучила точки роста для Мурманской области с сфере туризма, среди которых – увеличение мест размещения, реализация проектов по созданию круглогодичных парков развлечений, а также развитие причальной инфраструктуры.

Вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО «ГМК Норильский никель» Андрей Грачев отметил поддержку губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в области туризма.

«Все наши проекты, которые здесь мы ведём в туристической области, поддерживаются губернатором и его командой. И у такой совместной работы есть абсолютно объективные показатели. Фактически мы сейчас наблюдаем взрывной рост внутреннего туризма. Я бы выделил три фактора развития арктического туризма – уникальная природа, самобытная культура коренных малочисленных народов, и, конечно же, абсолютно экстраординарная северная кухня. И с этой точки зрения абсолютно естественно, что сейчас арктический туризм набирает популярность», – рассказал Андрей Грачев.

Форум, собравший специалистов со всего мира, стал площадкой для обмена опытом и обсуждения новых возможностей и проектов для устойчивого развития туризма.

«В этом году рассматриваем внедрение передвижных глемпингов на базе вездеходов «Бурлак», который вмещает пять человек. Пилот запущен на Камчатке, следующий планируем интегрировать в Мурманской области», – рассказал путешественник, автор канала «Про путешествия», модератор дискуссии Богдан Булычев.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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