МАФ-2025: необходимость пересмотра перечня социально значимых грузов

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Год назад вступил в силу федеральный закон «О северном завозе». Стратегической целью нового регулирования является снижение стоимости товаров жизнеобеспечения для населения. Территории северного завоза характеризуются крайне сложными природно-климатическими условиями. Многоэтапная логистика приводит к долгим срокам доставки, рискам сбоев в поставках и удорожанию грузов северного завоза. Кроме того, в текущих экономических условиях существенно возросла стоимость заемного финансирования, что также приводит к росту цен на товары жизнеобеспечения. Какие меры государственной поддержки необходимы для снижения затрат на закупку и доставку грузов северного завоза? Предоставляются ли в настоящее время бюджетные кредиты? Планируется ли введение льготных тарифов на доставку грузов на территории северного завоза? Каковы направления оптимизации логистики северного завоза? Как это повлияет на скорость и стоимость доставки?

На эти сложные вопросы искали сегодня ответы на сессии МАФ-2025.

«Ещё один важный вопрос, о котором уже говорили коллеги, — это определение груза в первой категории. Правительство определяет такой перечень; он очень широк, при этом регионы отмечают, что часть товаров из этого перечня не является социально значимым. Я не буду называть те регионы, которые нам писали, что, по их мнению, например, виноград, бананы и так далее не являются социально значимыми, тем не менее они всё же стоят», — заметил в своём выступлении председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

Недостаточное финансирование содержания водных путей

«Росморречфлот, Минтранс мы недополучили в этом году на содержание внутренних водных путей практически 5 миллиардов. После уточнения всех параметров эта цифра вылилась в 2,5 миллиарда. Из этих 2,5 миллиарда, которых вообще взять было негде, у нас, соответственно, один миллиард нашёл у себя внутри Росморречфлот, который, прежде всего, приостановил капитальные ремонты, оставшиеся 1,256 миллиарда Минтранс нашёл у себя внутри, но опять же за счёт будущих расходов Росморречфлота», — заметил в своём выступлении заместитель министра транспорта Российской Федерации Александр Пошивай.

Экологические риски

«Арктика – это у нас район ещё более уязвимый с точки зрения экологии. Там природа восстанавливается намного тяжелее. И здесь идти на существенное нарушение безопасности конструктивных особенностей судов мы точно не сможем. Всё, что мы можем делать, мы делаем, в том числе и сейчас то, о чём говорил Алексей Сергеевич. Мы находим возможности для того, чтобы не остановить те перевозки, которые ведут в этих безальтернативных внутриклонных путях, которые находятся на севере». — заверил участников обсуждения темы сессии заместитель министра транспорта Российской Федерации Александр Пошивай.

Высокие процентные ставки увеличивают затраты на северный завоз

«У нас по прошлому году предприятия, которые задействованы в северном завозе, и транспортные, и коммунального сектора энергетики, заплатили процентов на обслуживание коммерческих кредитов порядка десяти миллиардов рублей. Это в прошлом году, когда у нас ставка-то выросла где-то вот к лету. И, соответственно, в этом году, нам когда говорят, что ставка весь год будет в районе двадцати одного процента, коммерческие кредиты, ещё раз говорю, вот у предприятия транспортного комплекса, у энергетики сегодня в районе тридцати процентов, чуть ниже, так», — обратил внимание участниаков дискуссии глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Изношенность флота увеличивает затраты на северный завоз

«Основной проблемой вызова является 80% износа основной инфраструктуры. И что нас тревожит, это в первую очередь, флот. Поскольку на создание флота потребуется немало лет, а самое главное, нужны верфи. Новые суда — это новые тарифы, поскольку амортизация сегодняшних судов, они практически все списаны. Средний возраст порядка 70% такого флота составляет 30 лет и более. Новый флот не строился, а старый постепенно выбывает», —обращает внимание на проблему первый заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

РЕШЕНИЯ

Оптимизация логистики и внедрение цифровой отчетности

«Минвостокразвития создал оперативный штаб по мониторингу доставки социально значимых грузов, активно участвует и Минтранс, и РЖД. Ждут завершения федеральной и государственной информационной системы, чтобы регулирование перевозок шло уже в режиме электронного учёта, как организовал Минтранс контроль за перевозками на Дальнем Востоке», — отметил заместитель министра транспорта Российской Федерации Александр Пошивай.

Субсидирование процентных ставок по коммерческим кредитам

«Регионы предлагают рассмотреть возможность субсидирования участникам северного завоза части затрат на уплату процентов по кредитам коммерческих банков. По-моему, такая практика существует, и мы просим правительства и министерства рассмотреть этот вариант. Либо предусмотреть субсидии из федерального бюджета, не из регионального, а из федерального бюджета на возмещение кредиторам недополученного дохода в связи с выдачей кредитов на льготных условиях. Такой механизм тоже есть. Мы считаем, что здесь можно его применять», — предлагает председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

Бюджетные кредиты способствуют снижению затрат на северный завоз

«Впервые в этом году Якутия получила три миллиарда сто миллионов рублей бюджетного кредита, пусть до конца года, но мы его получили в очень важное, нужное время, когда ставки коммерческих банков от двадцати до четырёх для регионов, заканчивают там тридцатыми для предприятий, которые завозом занимаются. И это очень важно. Это как глоток воды. Он нам реально сейчас помог. У нас же несколько разных туров северного завоза, в том числе сейчас, когда мы идём по зимникам, для нас это очень серьёзно помогло. Мы наконец-то почувствовали, что и федеральный бюджет, оказывается, может северный завоз поддерживать», — отметил в своём выступлении глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Долгосрочные контракты стабилизируют стоимость перевозок

«Мы впервые, наверное, в практике северного завоза предложили всем судоходным компаниям, судовладельцам заключить с нами трёхлетние договоры. Потому что как раз очень важно, что эти трёхлетние договоры, во-первых, фиксируют стоимость перевозки и стоимость, соответственно, судна. И при этом прогнозируется стоимость на следующий год. То есть там есть индексация, она, естественно, в рамках согласованных параметров, соответственно, регионов. И это позволяет как раз стабилизировать стоимость», — омечает специальный представитель по вопросам развития Арктики Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»; заместитель председателя Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

Стабилизация цен и стоимости логистики

«То, что важно — регулирование цен на определённые виды товаров, торговые надбавки, восстановление тарифов на перевозки — это все те системные меры, которые необходимо предпринимать для того, чтобы сделать северный завоз стабильным… Наш пилот стартует буквально сейчас. Что мы заложили для себя в главные критерии? Первое — это стабилизация объёмов поставок. Второе — стоимость фрахта, которая в себестоимости товаров на полках магазинов или у конечных потребителей играет огромное значение, должна изменяться в рамках трёхлетнего контракта не больше, чем на инфляцию», — подвёл итог губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.