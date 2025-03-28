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Мурманская область. Арктика (16+)28.03.25 15:00

МАФ-2025: правительство Мурманской области и Минстрой РФ обсудили реализацию жилищных проектов в регионе с привлечением федерального бюджета

В рамках Международного арктическом форуме «Арктика – территория диалога» в Мурманске обсудили реализацию жилищных проектов в Мурманской области. Совещание прошло под председательством первого заместителя министра строительства и ЖКХ России Александра Ломакина.

«Регион активно развивается, строятся новые объекты инфраструктуры, мы видим активное участие в программах и проектах Минстроя России. За счет инфраструктурных бюджетных кредитов осуществляется технологическое присоединение объектов, туристическая инфраструктура, дороги. Есть большой задел для реализации проектов комплексного развития территорий. Уверен, что благодаря совместной работе, те ключевые задачи, которые стоят перед регионом в части создания нового жилья, будут решены», –отметил Александр Ломакин.

Важной темой совещания с участием представителей Министерства строительства Мурманской области, Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области и крупных застройщиков, реализующих проекты жилищного строительства в регионе, стало техническое присоединение планируемых к постройке жилых домов к инженерной инфраструктуре.

«Тема, которая нас интересует – эта тема жилья: его состояние, его обновление, его реновации. Естественно, в рамках мастер-плана по Мурманской агломерации и в целом по Арктической зоне ключевым вопросом является расселение ветхого аварийного жилья и строительство нового. Для это используются все возможные инструменты государственной поддержки, это и инфраструктурные бюджетные кредиты, и казначейские инфраструктурные кредиты, которые сейчас запущены по поручению Президента, и возможность списания 2/3 задолженности, которой теперь можно воспользоваться при реализации инфраструктурных проектов в Арктике. Основные инструменты сформированы, но есть определённые моменты, которые нас останавливают. Именно эти вопросы и были подняты в ходе совещания с Минстроем России. По части из них удалось прийти к совместному решению, часть – находится в работе», – прокомментировала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

Инфраструктурные бюджетные кредиты, используемые на обеспечение инфраструктуры новостроек, позволяют снизить продажную стоимость жилья застройщиками.

Как отмечает региональное Министерство строительства, в Мурманске на разных этапах находятся проекты жилищного строительства крупными федеральными девелоперами «Самолёт», «Глоракс» и «ТСД», которые стали резидентами АЗРФ. Всего в том числе в рамках мастер-планов опорных агломераций Мурманской области до 2035 года в регионе планируется ввести порядка 1 млн кв. м нового жилья.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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