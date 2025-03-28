МАФ-2025: Президент РФ Владимир Путин поручил федеральному правительству ускорить принятие графика реализации арктических мастер-планов

Мастер-планы развития опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ вчера были представлены Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину на Международном арктическом форуме, который проходит в Мурманске. В рамках пленарного заседания, которое состоялось после презентаций, глава государства поручил ускорить принятие графика реализации арктических мастер-планов.

«Обращаю внимание правительства: нужно ускорить принятие графика реализации арктических мастер-планов, продумать их финансирование. В том числе, как уже говорил, нужно предусмотреть отдельные арктические разделы в наших национальных проектах, а также запустить механизм, чтобы задействовать в реализации мастер-планов бизнес, стратегических инвесторов, которые работают в Арктике, либо хотят здесь работать. Также у нас запущен Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды. Победители получают бюджетную поддержку. Предлагаю в рамках конкурса предусмотреть отдельный дополнительный лимит из федерального бюджета», – подчеркнул Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

С докладом об общих итогах создания мастер-планов опорных населённых пунктов АЗРФ выступил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Подготовлены планы развития 16 опорных населённых пунктов Арктики, в которых проживает более 1,5 миллиона человек. От этого каркаса населённых пунктов зависят инвестиции объёмом 19 триллионов рублей. Совокупно в проекты в Арктике сегодня инвестируется 35 триллионов рублей. Важнейшим вашим решением было распространение Дальневосточной ипотеки на Арктику. За первый год работы 12 тысяч семей улучшили жилищные условия. Для примера, в мурманской области строился единственный новый дом на 90 квартир. Сегодня это 50 тысяч кв. метров, плюс тысяча новых квартир только в Мурманске. За первый же год программы рост нового строительства в Арктической зоне», – отметил Алексей Чекунков.

О первостепенных мероприятиях и проектах в рамках развитию опорных агломераций Мурманской области и той поддержке, которая требуется для развития экономики региона и улучшения качества жизни северян, Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину доложил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как напомнил губернатор Мурманской области, в опорных населённых пунктах Мурманской области проживает более 70% населения региона. Андрей Чибис отдельно остановился на каждой агломерации, акцентировав внимание на решениях, которые требуют федеральной поддержки.

«Всё это необходимо для повышения качества и комфорта жизни жителей опорных населенных пунктов, которые сами активно участвовали в создании мастер-планов. В опросах, фокус-группах, интервью и стратегических сессиях в разных форматах приняли участие порядка 11 тысяч северян и экспертов из разных отраслей, которые дали порядка 3 тысяч предложений. То есть это не в кабинетах сделано, а люди сами понимают, как должен развиваться регион в ближайшие 10 лет», – подчеркнул глава Мурманской области.

Так, в Мурманской агломерации в рамках разработанных мастер-планов в сфере здравоохранения планируется строительство детской областной больницы и модернизация взрослой. Отдельной темой для жителей Мурманска и близлежащих территорий является комфортное жилье и благоустройство – требуется переселение более 4 тысяч человек из аварийного фонда и строительство нового жилья, благоустройство общественных территорий.

«Если говорить про инфраструктуру в этой агломерации, то я бы попросил о трех ключевых решениях. Одним из них станет реализация мероприятий по увеличению провозной способности Мурманского транспортного узла до 100 млн тонн. Следующие важные моменты – обеспечение перевода источников теплоснабжения на природный газ, с учетом принятых решений по газификации Мурманской области. Здесь необходима реализация программы повышения надежности и развития электросетевого комплекса. И последнее - капитальный ремонт дороги Р-21 «Кола» Мурманск – Североморск, который необходим в том числе для обеспечения работы соединений Северного флота», – подчеркнул Андрей Чибис.

Особое внимание в мастер-плане Мурманской агломерации уделено обновлению существующих и созданию новых социально значимых объектов – в список вошли объекты образования, культуры и спорта.

Важными мероприятиями в разработанных мастер-планах Кировско-Апатитской и Мончегорской агломераций являются проекты создания федерального центра спортивной подготовки по зимним видам спорт, развития горнолыжного курорта в Кировске, развитие Кольского научного центра РАН, а также создания центра водных видов спорта и туризма в Мончегорске.

«Важный проект в Полярных Зорях - новая атомная станция. Кольская АЭС этим занимает для того, чтобы обеспечить энергией все проекты. По Мончегорску мы работает с правительством РФ, «Росатомом» и «Норникелем» над созданием глубокой переработки лития в стране. Для этого вся инфраструктура подготовлена, тоже просим поддержать», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор Мурманской области поблагодарил главу государства за принятое решение о создании мастер-планов для регионов АЗРФ и правительство РФ за поддержку. Планируется, что после реализации всех запланированных в агломерации инвестиционных проектов к 2035 году в Мурманскую область будет вложено более 3 трлн рублей инвестиций и создано более 30 тысяч новых рабочих мест.

Презентации губернатора Архангельской области Александра Цыбульского была посвящена развитию Архангельской городской агломерации, губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова – городских агломераций Салехарда-Лабытнанги, Нового Уренгоя и Ноябрьска, губернатора Красноярского края Михаила Котюкова –городских агломераций Норильска-Дудинки, Диксона и Игарки.

Вместе с президентом доклады заслушали заместитель председателя правительства – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, заместитель руководителя администрации Президента РФ Максим Орешкин и полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Напомним, в июле 2023 года во время визита Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Мурманскую область губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил концепцию создания опорных населенных пунктов АЗРФ. В итоге по поручению Президента были определены 16 опорных населённых пунктов Арктической зоны.

Разработанные мастер-планы от Мурманской области впервые были представлены губернатором Андреем Чибисом главе государства в августе 2024 года. В рамках встречи Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин одобрил мастер-планы агломерации региона и поддержал предложение Андрея Чибиса о федеральном софинансировании капремонта домов в Арктике и о разработке отдельного стандарта арктической медицины.

Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/76554/photos/80614