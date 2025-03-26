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Мурманская область. Арктика (16+)26.03.25 14:30

МАФ-2025: реализация мастер-планов опорных населённых пунктов нуждается в дополнительных мерах поддержки со стороны федерального правительства

Сегодня в рамках Международного арктического форума состоялась сессия «Развитие опорных населённых пунктов: приоритеты, определённые людьми». В дискуссии приняли участие первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов, первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин, заместитель председателя «ВЭБ.РФ» Артём Довлатов, директор департамента по взаимодействию с регионами госкорпорации «Росатом» Марина Кирдакова и первый вице-президент ГМК «Норникель» Николай Уткин. Мурманскую область на сессии представила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

«Для чего нужны мастер-планы? Развитие экономики всё равно не может существовать без развития среды. Это спрос, привлечение специалистов на территорию. Не все проекты можно реализовать в архитектурном методе. Основной лозунг губернатора Мурманской области Андрея Чибиса «На Севере – жить!». Но для того, чтобы на Севере жить, и жить хорошо, нужно создавать эти условия», – отметил первый заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

Первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин напомнил, что сейчас работа ведётся по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«Климатические условия арктической зоны, они, конечно, накладывают свой отпечаток и с технической точки зрения при строительстве объектов, и с точки зрения подключения инженерных коммуникаций, с точки зрения градостроительного развития. Есть определенные особенности и нюансы, конечно, мы их учитываем в работе. И ещё раз повторюсь, наша задача – это такой толчок развития, опорным населённым пунктам, чтобы создать коммунитивный эффект, чтобы люди почувствовали, действительно, каждый в своей жизни почувствовал улучшение качества инфраструктуры», – сказал Александр Ломакин.

Напомним, по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса появилась концепция создания опорных населённых пунктов для регионов АЗРФ, для которых при поддержке Президента РФ Владимира Путина принято решение о разработке мастер-планов. Мурманской области опорными выбраны три агломерации: Мурманская, Мончегорская и Кировско-Апатитская – на их территории проживает порядка 70% всего населения региона.

«Важно отметить, что Мурманская область стала лидером в АЗРФ по количеству населённых пунктов, вошедших в состав опорных. Мастер-планы опорных городов учитывают уникальные условия Арктики, включая суровый климат, отдаленность от центральных регионов страны и необходимость обеспечения высокого уровня жизни местного населения во всех сферах. Однако без поддержки федерального правительства достижение этих целей может стать проблематичным. Для реализации мастер-планов нужно чётко понимать источники финансирования. Об этом ни раз говорил которой губернатор Андрей Чибис, очень поможет в решении всех поставленных перед арктическими регионами задач, в том числе в рамках работы Госкомиссии по вопросам Арктики», – отметила Ольга Вовк.

Как сообщила Ольга Вовк, благодаря работе команды правительства Мурманской области и главы региона лично, уже удалось достигнуть многого в этом направлении. Так, на реализацию мастер-планов Арктики и Дальневосточного федерального округа уже планируется направить порядка 100 млрд рублей, 30 млрд рублей из которых для регионов АЗРФ. Также по поручению президента запущена «Арктическая ипотека», по которой в Мурманской области уже выдано порядка 1000 кредитов.

В рамках реализации мастер-планов Мурманской агломерации, в которую входит столица Кольского Заполярья, уже реализуется часть важных мероприятий. Так, в Мурманске на разных этапах находятся проекты жилищного строительства крупными федеральными девелоперами «Самолёт», «Глоракс» и «ТСД», которые стали резидентами АЗРФ. Также со стороны министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко получена поддержка проектов строительства детской областной больницы и реновации старой. В рамках благоустройства общественных территорий уже начата реконструкция площади Пяти Углов, а также разрабатывается проект создания пешеходной тропы, соединяющей семь озер.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, к разработке мастер-планов активно привлекались жители Мурманской области. Так, в опросах, фокус-группах, интервью и стратегических сессиях в разных форматах приняли участие свыше 10 тысяч человек.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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