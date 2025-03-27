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Мурманская область. Арктика (16+)27.03.25 17:00

МАФ-2025: Совет представителей коренных малочисленных народов Севера Мурманской области представил результаты совместной работы с региональным правительством и бизнесом

В рамках Международного арктического форума состоялась панельная сессия «Стандарты отношений коренных малочисленных народов Российской Федерации и бизнеса: достижения и новые возможности». Участники уделили внимание реализации особых системных мер по защите исконной среды обитания северных народов при промышленном освоении земель.

«Основная ответственность за соблюдение прав коренных народов, конечно, лежит на государстве. Оно устанавливает базовые правовые стандарты. Однако последующий прогресс требует расширения добровольных обязательств, в том числе в рамках корпоративных политик бизнеса. Большая вариативность моделей промышленного и традиционного природопользования КМНС не позволяет полагаться исключительно на типовые законодательные решения. Зачастую корпоративное право может быть более гибким и эффективным, в том числе при проведении консультаций, расчёте убытков и так далее. Есть компании, успешно решающие эти задачи, тем самым повышая национальные стандарты. В их числе «Норильский никель», «Алроса» и другие, чья социальная ответственность признана последним коллективным докладом крупнейших организаций коренных малочисленных народов посвящённому взаимоотношениям с бизнесом», – сказал руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

Игорь Баринов рассказал, что по данным социологии, в рейтинге проблем коренных народов лидирует экология и состояние биоресурсов. При этом именно экологические вопросы в приоритете у промышленных компаний, несмотря на практику в отношениях с коренными народами больше ресурсов направлять на социально-экономическую поддержку. Крупные компании постоянно расширяют природоохранные мероприятия на традиционных землях через добровольные мониторинговые процедуры, занимаются воспроизводством важных для КМНС биоресурсов.

«Мы неоднократно видели, как добывающие компании, если их не регулировать должным образом, могут вести к экологическим неприятностям и разрушению хрупких экосистем. При этом в российской действительности мы имеем дело с реальностью, когда люди хотят, чтобы были и обязательные требования, и добровольные обязательства. Конечно, они могут играть дополнительную роль, особенно когда речь идёт о внедрении высочайших стандартов международного уровня. При этом добровольные меры не должны подменять собой обязательные требования. Например, добровольные обязательства не могу решать проблемы с ущербом который причиняется окружающей среды», – отметила заместитель председателя Постоянного форума Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов Хани Могхани.

В Мурманской области для постоянного диалога между органами государственной власти, промышленными компаниями и объединениями коренных малочисленных народов создан и активно работает Совет представителей коренных малочисленных народов Севера, который представляет интересы саамов. На настоящий момент в регионе проживает 1370 представителей этого народа.

На основе федеральной нормативной правовой базы в регионе реализуется политика устойчивого развития коренных народов, направленная на защиту прав и законных интересов саамского народа, использование земельных, водных и природных ресурсов, а также осуществление стратегических планов и государственных программ, регулирующих экономическое и социальное развитие, традиционные промыслы и охрану окружающей среды.

«Наша политика в отношении коренных народов строится на федеральных законах и региональных программах, направленных на устойчивое развитие саамских общин. За ними сохраняется право на оленеводство, традиционное рыболовство, охоту, заготовку древесины. За последние пять лет более 200 млн рублей было направлено на развитие северного оленеводства, а для ведения традиционного рыболовства выделено около 4 тысяч тонн водных биоресурсов», – отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, так, с 2021 года между компанией «Норильский никель» и Ассоциацией Кольских саамов заключено соглашение о сотрудничестве. Инициативы саамского сообщества могут быть реализованы в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норильский никель». В 2024 году в Ловозерском округе реализовано четыре проекта на сумму более 5 млн рублей, в 2025 году планируется два проекта на сумму около 3 млн рублей. Компания «Северсталь» ежегодно оказывает содействие при организации тематических мероприятий, направленных на сохранение культуры и языка саамов, в Оленегорске.

«Саамы, как и многие другие народы, стоят перед лицом промышленного освоения. И для нас важно сохранить конструктивный диалог с промышленными компаниями. Мы слышим бизнес, они сегодня слышат нас, и мы готовы выстраивать совместный план взаимодействия. Но поддержка саамов – это не только экономические меры. Это сохранение нашей уникальной культуры, языка и традиций, которые делают Мурманскую область своеобразной. В рамках стратегического плана губернатора Андрея Чибиса «На Севере – жить!» до 2030 уделяется особое внимание народному творчеству, образовательным проектам и популяризации саамского наследия. Например, по поручению губернатора создан саамский этнографический комплекс в селе Тулома, который с 2022 года знакомит жителей и гостей области с традиционным бытом, ремёслами и духовными ценностями этого народа. Ежегодно мы выделяем гранты и субсидии на поддержку мастеров, общественных проектов и укрепление материальной базы общин – за последние пять лет на эти цели направлено более 46 млн рублей», – отметил председатель Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области Андрей Агеев.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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