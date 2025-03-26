МАФ-2025: вопросы подготовки кадров и привлечения квалифицированных специалистов на Дальний Восток и в Арктику объединили глав северных регионов

В рамках Международного арктического форума состоялась сессия «Муравьев-Амурский 2030: карьера в Арктике и на Дальнем Востоке – выбор сильных». Участники обсудили ключевые вызовы подготовки кадров для Арктики, механизмы их привлечения и удержания, а также роль образования в развитии регионов на примере программы подготовки управленческих кадров для государственной службы «Муравьев-Амурский 2030». По инициативе Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова четыре года назад стартовала подготовка «управленческого спецназа».

«Мы стремимся создать специалистов, которые сочетали бы в себе профессиональные, этические и волевые качества для того, чтобы на протяжении многих лет работать с командой над развитием наших трудных регионов. Не побоюсь этого слова – именно трудных регионов, где вызовы ставит сама природа, география, где десятилетия сложно развивалась инфраструктура. Мы должны работать с этими вызовами так, чтобы особенности самой большой в мире страны, становились её преимуществами, а не уязвимостями, а качество жизни на этих территориях было выше и выгоднее, чем в других регионах», – сказал Алексей Чекунков.

Алексей Чекунков сообщил о том, что теперь все арктические регионы смогут участвовать в программе «Муравьев-Амурский 2030» и привлекать её выпускников.

«У бы переформулировал тему нашей секции: карьера в Арктике и на Дальнем Востоке – выбор не сильных, а умных. Потому что сильным нужно быть, когда ты делаешь карьеру в столице, когда нужно толкаться локтями, ведь конкуренция очень высока. На Дальнем Востоке и в Арктике ты свой карьерный путь можешь пройти достаточно быстро, потому что в тебе нуждаются субъекты», – отметил временно исполняющий обязанности главы республики Коми Ростислав Гольдштейн.

В Мурманской области реализуются масштабные стратегические проекты, призванные обеспечить устойчивое развитие Арктики и рост экономики региона на долгие годы вперёд.

Реализация серьёзных технологических проектов невозможна без высококвалифицированных кадров, а значит задача их привлечения становится приоритетной для Мурманской области. Инвестиционная и предпринимательская активность в регионе на протяжении последних 3-5 лет продолжает оставаться крайне высокой. Подтверждением тому является лидерство Мурманской области по числу резидентов АЗРФ, которых у нас уже 298, в рамках ТОР «Столица Арктики» – восемь, ими же создано порядка шести тысяч рабочих мест. Только в рамках указанных преференциальных режимов в регионе планируется к созданию более 13,5 тысячи рабочих мест. Кроме того, в рамках развития опорных населённых пунктов Арктики, расположенных на территории Мурманской области, предполагается создание более 30 тысяч рабочих мест.

Руководитель проекта «Курс на Север» Венера Кравченко отметила, что для устойчивого развития Мурманской области необходим системный подход к формированию кадрового потенциала, так как реализация масштабных инвестиционных проектов – таких как развитие Мурманского транспортного узла, освоение Колмозёрского месторождения лития, создание судоремонтного комплекса и газификация региона – требует притока высококвалифицированных специалистов.

«Подготовка кадров, их привлечение и создание условий для жизни и работы – один из наших приоритетов», – подчеркнула Венера Кравченко.

Венера Кравченко также отметила важность образовательных инициатив, направленных на подготовку специалистов в самом регионе. Она обратила внимание, что создание кампуса мирового уровня на базе Мурманского арктического университета по инициативе губернатора Андрея Чибиса и при поддержке Президента России Владимира Путина играет особую роль в развитии кадрового потенциала Арктики.

Для повышения привлекательности средне-профессионального образования, без которого невозможна реализация крупных промышленных проектов, в регионе реализуется программа Министерства просвещения Российской Федерации – «Профессионалитет». Мурманская область уже вошла в топ-5 регионов по эффективности реализации этого проекта. Партнёрами выступили градообразующие ведущие предприятия: АО «Кольская ГМК», АО «Ковдорский ГОК», АО «Концерн Росэнергоатом», ООО «МТП Лавна», Филиал «35 СРЗ» АО «ЦС» Звёздочка», Филиал «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звёздочка».

В работе форума, который впервые проходит под девизом «На Севере – жить!» принимают участие региональные парламентарии.

- Программа очень насыщенная и важная для нашего Арктического региона, - подчеркнул председатель областной Думы Сергей Дубовой. – Масштаб и представительство на форуме впечатляют. На панельных сессиях в течение двух дней будут обсуждаться вопросы развития экономики, бизнеса, привлечения инвестиций, экологии, культуры, в целом - настоящее и будущее Арктической зоны. И в этом ключе особенно важен вопрос привлечения и удержания квалифицированных кадров в северных регионах.

Об этом шла речь на сессии «Муравьев-Амурский 2030: карьера в Арктике и на Дальнем Востоке – выбор сильных», в которой принял участие Сергей Дубовой.

- Сегодня представители арктических регионов поделились своим опытом по решению проблем подготовки и привлечения кадров. Не секрет, что молодёжь стремится туда, где есть востребованность, поддержка, где имеется возможность расти. В связи с этим большое значение имеют проекты по развитию профессионального и высшего образования с учётом потребностей экономики региона и участием предприятий-партнеров. И здесь, считаю, опыт Мурманской области достоин самого пристального внимания. Президент страны поддержал инициативу Губернатора области Андрея Чибиса по созданию кампуса мирового уровня на базе МАУ. Дума приняла законы, предусматривающие меры поддержки студентов, педагогов, необходимых региону специалистов. Работа губернатора, правительства и областной Думы по привлечению кадров идет совместно и выстроена таким образом, чтобы оперативно реагировать на новые вызовы и задачи.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках реализации программы «Профессионалитет» в регионе создается 17 образовательно-производственных кластеров, которые позволят предоставить студентам современные условия для обучения и стажировок, адаптированных под актуальные потребности предприятий.

Проект «Курс на Север», инициированный губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, позволил привлечь в Мурманскую область 425 человек из 68 регионов.

В феврале 2025 года совместно с региональным комитетом молодёжной политики были запущены две новые инициативы: реферальная программа для жителей Мурманской области, которые могут рекомендовать переезд «Арктический маяк» и программа амбассадоров Мурманской области «Вернусь с друзьями», которая объединяет студентов, которые на сегодняшний день учатся в других городах и готовы рассказывать своим друзьям и однокурсникам о Мурманской области и привлекать новых специалистов для трудоустройства и прохождения практик. С 15 марта 40 амбассадоров уже начали активно продвигать Мурманскую область через свои социальные сети, на встречах с друзьями и лекциях о карьере в своих университетах.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/