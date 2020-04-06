Магазинные воришки не сидят дома, они промышляют в гипермаркетах

Вечером на пульт дежурного областной Росгвардии поступил сигнал о происшествии в продуктовом магазине, расположенном в Октябрьском районе областного центра. Для пресечения правонарушения на место был направлен наряд вневедомственной охраны.

В супермаркете к росгвардейцам обратился начальник службы контроля, который сообщил, что сотрудники магазина по камерам видеонаблюдения заметили, как в одном из торговых залов мужчина прячет в свою сумку продукты питания и направляется на выход. Для пресечения правонарушения персонал гипермаркета нажал на тревожную кнопку.

Экипаж вневедомственной охраны задержал 48-летнего мурманчанина и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, мужчина пытался украсть продукты на сумму более трёх тысяч рублей. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу.