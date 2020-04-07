Магазинные воришки не стесняются видеокамер наблюдения

Полицейскими задержаны подозреваемые в хищении товаров из магазинов Оленегорска и Кандалакши.

Один из случаев хищения произошел в городе Оленегорске. В дежурную часть полиции с заявлением о краже, обратилась представитель магазина бытовой техники. По её словам, из витрины магазина был похищен дорогостоящий мобильный телефон. Ущерб составил свыше 35 тысяч рублей. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции опросили свидетелей, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что злоумышленник отогнул стекло витрины, похитил гаджет и скрылся с места преступления.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска города Оленегорска по подозрению в совершении данного преступления был установлен и задержан местный житель. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

В случае с продуктовым магазином города Кандалакши неизвестный мужчина открыто похитил с витрины торгового зала продукты питания и алкоголь. Набрав необходимых товаров, злоумышленник сложил их в пакет и направился к выходу. Продавцы супермаркета окликнули воришку и попросили вернуть украденное, но тот предпочел скрыться.

На следующий день сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый 42-летний местный житель.

За совершение грабежа в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.