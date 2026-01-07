Магия звука: органист Тимур Халиуллин дал два концерта в Мурманской областной филармонии

Блестящий исполнитель и увлекательный рассказчик представил две музыкальные программы для детей и взрослых: «Волшебные ботинки» и «Виртуозный орган». На концертах прозвучали шедевры Баха, Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова и современных композиторов.

Тимур Халиуллин — российский музыкант, артист Московского международного Дома музыки, лауреат международных конкурсов.

Как сообщает vk.com/murmanculture, в преддверии концерта Тимур поделился атмосферой подготовки и даже провёл экскурсию к органу филармонии. «Привет из Арктики! За полярным кругом сейчас –33 °C, а в зале — тепло и ночная репетиция», — написал музыкант.

Фото и видео: https://vk.com/video349957244_456262918