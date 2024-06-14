Магомедсалам Магомедов: «Реализация государственной национальной политики в Мурманской области ведётся системно – работает губернатор, работает команда»

Заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов, который находится с рабочим визитом в Мурманской области, дал высокую оценку деятельность правительства региона и губернатора Андрея Чибиса в части реализации государственной национальной политики.

«В Мурманской области на протяжении последних нескольких лет довольно стабильное хорошее состояние межнациональных отношений. Так считает от 75% до 80% жителей области. Важно, что за этот период мы не наблюдали каких-то серьёзных конфликтов, которые вызывали широкий общественный резонанс. Это говорит о том, что реализация государственной национальной политики ведётся системно, работает губернатор, работает команда. Важно, что эта работа ведётся и во всех муниципалитетах, городах и районах. В целом, ситуацию считаем стабильной. Желаем, чтобы в Мурманской области были только позитивные события, единство и согласие, мир между народами разных религий и национальностей», – сказал Магомедсалам Магомедов.

Глава региона Андрей Чибис поблагодарил за высокую оценку, отметив, что правительство области уделяет большое внимание вопросам межнациональных отношений.

«Наша задача – сделать так, чтобы все жили максимально дружно. У нас проживает 120 национальностей, для них действует 12 мер поддержки, на которые за последние годы было направлено 225 млн рублей. Конечно, особое внимание мы уделяем трудовым мигрантам, которые приезжают к нам для работы на реализуемых в регионе проектах. Но нам, тем не менее, вместе с правоохранительными органами удаётся сохранить стабильность и минимизировать риски возникновения каких-либо конфликтов. Мы внимательно и очень чутко относимся к этой теме», – подчеркнул Андрей Чибис.

Напомним, сегодня в Мурманске состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана с заместителем руководителя администрации Президента Российской Федерации Магомедсаламом Магомедовым, губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым. В ходе встречи стороны обсудили реализацию государственной национальной политики в Мурманской области.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, сразу после рабочей встречи в правительстве Мурманской области состоялся семинар – совещание, посвящённый реализации стратегии государственной национальной политики России до 2025 года.

Фото: https://gov-murman.ru