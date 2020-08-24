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Мурманская область. Арктика (16+)24.08.20 10:00

МАГУ берётся учить химии, металлургии, автоматизации производства и химическим процессам в горной промышленности

Четыре новые специальности в 2020 году откроют в Мурманском арктическом государственном университете (МАГУ) по запросу ПАО «ГМК "Норильский никель». Об этом сообщила врио ректора Ирина Шадрина.

«По запросам работодателей, стейкхолдеров (причастная сторона, участник работ, роль в проекте. – Ред.) региона мы открываем новые специальности, мы реконструировали все образовательные программы с учетом проектных модулей. В этом году мы получили лицензии по запросу ПАО «ГМК «Норильский никель» на четыре образовательные программы - химия, металлургия, автоматизация производства и химические процессы в горной промышленности. Обучение по ним начнётся с этого года», - сказала Шадрина.

Как пишет ТАСС, она отметила, что вуз обратился в профильное министерство с просьбой выделить на 2021 год дополнительные бюджетные места по этим направлениям. Кроме того, по просьбе «Норникеля» университет будет вести подготовку сотрудников компании по программам дополнительного профессионального образования, переподготовке кадров и повышению квалификации персонала. По словам врио ректора, в планах на 2021 учебный год - расширить спектр образовательных программ арктических направлений, предложения от представителей промышленности и заинтересованных ведомств продолжают поступать.

«К нам обратился Минтранс с просьбой открыть новые специальности, которые будут востребованы на строительстве Мурманского транспортного узла. И у нас большие планы заняться лицензированием совершенно новых образовательных программ арктической направленности, касающихся транспортной логистики, дизайна архитектурной среды, медицинской кибернетики. Будем углублять и существующие направления с точки зрения совершенствования цифровых технологий, например, горное дело - через автоматизацию горных работ», - пояснила Шадрина.

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