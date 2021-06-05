МАГУ получит гранты из областного бюджета на реализацию дополнительных профессиональных программ

Мурманский арктический государственный университет стал победителем конкурсного отбора на получение грантов из областного бюджета образовательным организациям, осуществляющим реализацию дополнительных профессиональных программ. Конкурс проводило региональное Министерство образования и науки.

По решению конкурсной комиссии учреждение стало победителем в обоих направлениях конкурса и получит два гранта: 1 млн 390 тысяч рублей – на реализацию программы переподготовки кадров по специализации «Менеджмент образования»; 4,2 млн рублей – на повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций Мурманской области по актуальным проблемам инклюзивного и специального образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Финансовая поддержка предоставляется в рамках мероприятий государственной программы Мурманской области «Образование и наука», целью которой является повышение доступности и качества образования и обеспечения его соответствия запросам населения, требованиям инновационной экономики и потребностям рынка труда Мурманской области.