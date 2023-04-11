МАГУ станет площадкой для подготовки кинорезерва творческой молодёжи в областном центре

«Кинопроизводство в настоящий момент - одна из ярких, быстроразвивающихся креативных индустрий в Мурманской области. МАГУ не просто наблюдает за появлением новых потребностей рынка, но и активно содействует обучению кадров для решения творческих задач кинопроизводителей. Именно поэтому мы поддерживаем этот проект, способствующий социально-экономическому развитию региона», - отмечает Ирина Шадрина, ректор МАГУ.

Проект организует Союз кинематографистов Санкт-Петербурга совместно с Санкт-Петербургским Институтом кино и телевидения, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В Мурманске проект реализуется при содействии Центра кинопроизводства Мурманской области, Мурманского арктического государственного университета и продюсерского центра «Северный характер».

Освоение программы профессиональной переподготовки «Введение в кинопрофессии: локейшен-менеджер, гафер» будет проходить очно в Мурманске. Обучение проводят преподаватели Санкт-Петербургского университета кино и телевидения. Учебные занятия будут проходить на базе МАГУ.

В ходе освоения образовательной программы слушатели курса изучат основы драматургии, узнают о том, кто работает над созданием фильма, как происходит взаимодействие на съемочной площадке, какие задачи стоят перед локейшен-менеджером (специалист по подбору мест для съёмок) и гафером (специалист по работе с осветительным оборудованием на съёмочной площадке).

К участию приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие высшее или среднее профессиональное образование (либо являющиеся студентами).

Условия: приём заявок до 20 апреля (включительно); обучение после 18.00 в будние дни и выходные; форма обучения – очная с применением дистанционных технологий (вебинары); продолжительность с 10 мая по 30 июня. Обучение бесплатное, набор по конкурсу.

Все лица, успешно освоившие образовательную программу, получат диплом о профессиональной переподготовке Государственного института кино и телевидения (г. Санкт-Петербург), дающий право на ведение профессиональной деятельности в сфере кино.

В группу набирают 25 человек. Подать заявку можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/642d447be010db15b5946315/

Фото предоставлено АНО «Продюсерский центр «Северный Характер».