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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.22 17:30

МАГУ вошёл в состав Консорциума педагогических вузов России

Мурманский арктический государственный университет вошёл в Консорциум педагогических вузов «Развитие личностного потенциала в образовании».

МАГУ в Совете Консорциума будет представлять Татьяна Кузьмичева, доктор педагогических наук, доцент, директор Психолого-педагогического института. В состав исполнительного комитета консорциума вошла Юлия Афонькина, кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой психологии и коррекционной педагогики МАГУ.

Своей ключевой задачей консорциум видит обновление системы образования страны посредством изменения подхода к подготовке будущих педагогов в соответствии с опережающими потребностями общества, а также проведение совместных исследований, разработку и использования методик, направленных на развитие личностного потенциала в системе образования.

«Развитие личностного потенциала средствами образования мы считаем одним из важнейших условий для закрепления молодёжи на нашей Арктической территории, — комментирует Юлия Афонькина. — Наша задача — подготовить педагога, который будет раскрывать свой потенциал в профессии и помогать обучающимся реализовать себя, обеспечит их благополучие и поможет достигнуть личного счастья. Тогда школа станет пространством для развития каждого ребёнка как уникальной личности».

Консорциум был учреждён в 2020 году ведущими педагогическими университетами России при поддержке и непосредственном участии Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». На сегодняшний день в его состав входит ещё 19 классических и педагогических университетов со всей России.

Консорциум и входящие в него вузы реализуют специальные проекты по развитию академической мобильности преподавателей и студентов, совместные программы научных исследований, организуют регулярные внутренние тематические методологические семинары, проводят мероприятия для обмена идеями, практиками, методами, опытом в подготовке будущих педагогов, развивают издательскую и публикационную активность.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в университете отмечают, что вхождение МАГУ в Консорциум педагогических вузов позволит учёным университета вместе с российскими коллегами определить новые горизонты и найти новые возможности для развития образовательных моделей, ориентированных на личностное развитие, а в перспективе — реализацию совместной магистерской программы «Развитие личностного потенциала в образовании: персонализация и цифровизация» — одного из флагманских проектов Консорциума.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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