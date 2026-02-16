Мурманчане почтили память воинов-интернационалистовНаш мир контрастов: от роботизированной руки, кисть которой может отсоединяться, ползать и поднимать предметы, до «умной» коровы, которая умеет пользоваться инструментами
«MАХ» «стучится» в двери УК и жителей МКД

Минстрой издал приказ о том, как должны использоваться мессенджер «MАХ» и государственная информационная система ЖКХ (ГИС ЖКХ) для общения с жителями.

Приказ касается информационного взаимодействия с собственниками различных коммунальных организаций, среди которых - ресурсоснабжающие (водоканалы, электросети и т. п.), операторы по вывозу мусора, управляющие компании, лица, выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества, занимающиеся организацией капремонта. Со стороны жителей участниками этого взаимодействия могут стать как собственники, так и пользователи помещений.

Как пишет rg.ru, организация должна обеспечить жителям через «MAX» непрерывный доступ к ряду сведений - режиму её работы и времени приёма жителей, контактным данным организации, телефонам диспетчерской и аварийно-диспетчерской служб. Через «MАХ» также должны сообщать жителям о перерывах в поставках ресурсов (например, когда отключают воду или электричество), о проведенных работах по капремонту. При этом общение жителей с организациями (направление обращений от собственников и получение ответов на них), передача показаний счётчиков будет, как говорится в приказе, происходить через ГИС ЖКХ. Информационное взаимодействие с использованием сервиса (то есть мессенджера «MАХ») осуществляется посредством интеграции с системой ГИС ЖКХ, указано в приказе.

Однако, как отмечают эксперты, до конца детали синхронизации «MАХ» и ГИС ЖКХ не определены.

Интеграция ГИС ЖКХ и «MAX» выглядит логичным шагом, считает заместитель коммерческого директора «Doma.ai» Олеся Лещенко. «Задача ГИС ЖКХ - обеспечивать гражданам доступ к официальной информации о стоимости и объёмах потребления жилищно-коммунальных услуг, начислениях, а также о том, кто управляет домом и оказывает услуги. «MAX», в свою очередь, становится дополнительным официальным каналом коммуникации между потребителями ЖКУ и поставщиками услуг»,  - говорит она.

При этом у отрасли возникли вопросы, поскольку утвержденный министерством порядок взаимодействия пока не содержит достаточной конкретики, отмечает Лещенко. «Например, не до конца понятно, будет ли считаться официальной заявкой сообщение жителя в домовом чате «MAX» и каким образом будет выстроен государственный контроль за соблюдением новых требований. Для управляющих организаций это создаёт существенные риски», - говорит она. С 1 сентября мессенджер станет для управляющих организаций ещё одним обязательным каналом связи с собственниками и пользователями помещений. Но уже сейчас сложно представить по-настоящему сервисную компанию, которая проигнорирует обращение в мессенджере лишь потому, что конкретный тип запроса формально не прописан в нормативных требованиях. «Передача показаний приборов учёта непосредственно в самом мессенджере не предусмотрена. Интеграция позволяет перейти из «MAX» в мобильное приложение ГИС ЖКХ («Госуслуги.Дом») и передать показания там. Обращения и сообщения уже можно направлять как в домовые чаты, так и через мобильное приложение.

Пока детали синхронизации «MАХ» и ГИС ЖКХ не определены, управляющие организации ожидают следующих документов для уточнения процедуры и формата передачи данных, говорит гендиректор «Управление комфортом» Сергей Могилевец.

Фото: https://riakursk.ru/v-kurskoy-oblasti-zhiteli-mogut-reshat-voprosy-s-upravlyaykami-cherez-messendzher-max/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
Д.О Вернер
13.02.26 09:56
Это как и про День Рыбака: день есть, а рыболовства, как государственной отрасли, нет...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
-

