«Макияж» авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара обойдётся в 251 млн рублей

На ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара потратят 251 млн рублей. По данным портала госзакупок, на тендер по ремонту заявился единственный участник, сообщает «РБК».

Центр судоремонта «Звёздочка» намерен заключить контракт на ремонтные работы с единственным участником тендера. Название компании, которая будет проводить восстановительные работы, не уточняется.

Согласно материалам, участник тендера предложил максимальную сумму контракта (252,5 млн рублей), однако по результатам преддоговорных переговоров она была снижена до 251,4 млн рублей. Сам договор пока не заключён.

В сведениях о закупке говорится, что исполнителю работ предстоит очистить надстройку авианосца по правому борту, а также покрасить её по правому борту. Ориентировочная площадь очистки и окраски — чуть более 2 тысяч кв. метров. Кроме того, необходимо провести ремонт корпусных конструкций надстройки, говорится в материалах. Смонтировать и демонтировать строительные леса подрядчик тоже должен будет сам.