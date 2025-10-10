Народный фронт проводит опрос россиян, посвящённый работе общественного транспортаВ Мурманской области стало труднее найти работу: вакансий меньше, конкуренция — выше
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.10.25 18:30

Макияж на работу: работодателям всё равно, но большинство женщин делает

7 из 10 женщин делают макияж, уходя на работу. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» и интернет-магазина «Золотое яблоко» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний и 3000 работающих женщин из всех округов страны.

Опрос эйчаров демонстрирует, что официально ухоженность сотрудниц не считается значимым фактором карьеры. Средняя оценка её влияния составляет 4 балла из 10, при этом 35% рекрутеров заявили, что макияж и ухоженность совершенно не влияют на карьерный рост. Большинство представителей компаний (85%) утверждает, что в их организациях замечания по поводу макияжа сотрудницам не делаются.

Однако, судя по убеждениям работающих женщин, макияж необходим, особенно россиянкам, которые работают на территории работодателя. Среди них ежедневно наносят макияж 68%, тогда как среди остающихся на удалёнке — только 26%. При этом даже при работе из дома 52% опрошенных всегда делают макияж перед рабочими видеосозвонами.

Большинство женщин, которые красятся для работы, тратят на это менее 15 минут (60%), 28% — от 15 до 30 минут. Абсолютное большинство (93%) наносит макияж дома, а не на рабочем месте. В основном, россиянки красятся и на работу, и в жизнь одинаково, лишь 8% опрошенных сообщили о наличии специального делового макияжа. Его ключевые особенности, по их словам, — это лёгкость, естественность, минимализм и сдержанность — деловой образ ориентирован на аккуратность, а не на яркость.

Оценка женщинами влияния их собственной ухоженности на карьеру оказалась ещё ниже, чем оценка HR-менеджеров. Среди тех, кто делает макияж постоянно, средний балл составил 3,5, а среди делающих его иногда — 3 по 10-балльной шкале (против 4 баллов в опросе эйчаров). 36% красящихся постоянно и 48% наносящих макияж время от времени считают, что наличие макияжа и ухоженность совершенно не имеют влияния на их карьерный путь.

Женщин, которые когда-либо получали замечания по поводу своего макияжа от начальства или коллег, не набралось и 1%. Больше шансов получить замечание имеют сторонницы естественного облика: среди тех, кто никогда не красится, замечания от начальства из-за отсутствия макияжа получали 3%, от коллег — 1%.

Таким образом, в современном российском обществе макияж является скорее личным выбором, продиктованным форматом работы и собственным комфортом, нежели формальным требованием или весомым карьерным инструментом. Нормой стал быстрый, естественный и ненавязчивый макияж, а прямое давление на сотрудниц по этому вопросу, к счастью, встречается крайне редко.

Время проведения опроса: 4 сентября — 2 октября 2025 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире22:00«Актер». Художественный сериал, 8 серия (16+)23:00«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)23:30«Удиви меня». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Где в России самые высокие пенсионные ожидания?-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 65 копеек, доллар потерял 22 копейки-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Сенаторы собираются разрешить производство консерв из печени трески на судах прибрежного рыболовства
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»