Макияж на работу: работодателям всё равно, но большинство женщин делает

7 из 10 женщин делают макияж, уходя на работу. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» и интернет-магазина «Золотое яблоко» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний и 3000 работающих женщин из всех округов страны.

Опрос эйчаров демонстрирует, что официально ухоженность сотрудниц не считается значимым фактором карьеры. Средняя оценка её влияния составляет 4 балла из 10, при этом 35% рекрутеров заявили, что макияж и ухоженность совершенно не влияют на карьерный рост. Большинство представителей компаний (85%) утверждает, что в их организациях замечания по поводу макияжа сотрудницам не делаются.

Однако, судя по убеждениям работающих женщин, макияж необходим, особенно россиянкам, которые работают на территории работодателя. Среди них ежедневно наносят макияж 68%, тогда как среди остающихся на удалёнке — только 26%. При этом даже при работе из дома 52% опрошенных всегда делают макияж перед рабочими видеосозвонами.

Большинство женщин, которые красятся для работы, тратят на это менее 15 минут (60%), 28% — от 15 до 30 минут. Абсолютное большинство (93%) наносит макияж дома, а не на рабочем месте. В основном, россиянки красятся и на работу, и в жизнь одинаково, лишь 8% опрошенных сообщили о наличии специального делового макияжа. Его ключевые особенности, по их словам, — это лёгкость, естественность, минимализм и сдержанность — деловой образ ориентирован на аккуратность, а не на яркость.

Оценка женщинами влияния их собственной ухоженности на карьеру оказалась ещё ниже, чем оценка HR-менеджеров. Среди тех, кто делает макияж постоянно, средний балл составил 3,5, а среди делающих его иногда — 3 по 10-балльной шкале (против 4 баллов в опросе эйчаров). 36% красящихся постоянно и 48% наносящих макияж время от времени считают, что наличие макияжа и ухоженность совершенно не имеют влияния на их карьерный путь.

Женщин, которые когда-либо получали замечания по поводу своего макияжа от начальства или коллег, не набралось и 1%. Больше шансов получить замечание имеют сторонницы естественного облика: среди тех, кто никогда не красится, замечания от начальства из-за отсутствия макияжа получали 3%, от коллег — 1%.

Таким образом, в современном российском обществе макияж является скорее личным выбором, продиктованным форматом работы и собственным комфортом, нежели формальным требованием или весомым карьерным инструментом. Нормой стал быстрый, естественный и ненавязчивый макияж, а прямое давление на сотрудниц по этому вопросу, к счастью, встречается крайне редко.

Время проведения опроса: 4 сентября — 2 октября 2025 года.