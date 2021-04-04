Максим Пужанский, хоккеист Северного флота, достиг результата лучших снайперов Ночной хоккейной лиги

Хоккеист Северной военной хоккейной лиги, выступающий за команду армии ВВС и ПВО Северного флота «Гроза», Максим Пужанский вошёл в число лучших снайперов Ночной хоккейной лиги.

За время участия в отборочных играх НочьХЛ Максим Пужанский достиг впечатляющего даже по меркам профессионального хоккея результата: он забросил более 150 шайб в ворота соперников.

Хоккей является спортом номер один на Северном флоте. Флотская команда лидирует в региональном чемпионате и регулярно занимает первые и призовые места на соревнованиях различного уровня. Так, в мартовском турнире ВМФ, посвящённом Дню моряка-подводника, хоккеисты Северного флота заняли второе место, уступив только команде главного командования ВМФ.

В 2017 году на Северном флоте была создана своя любительская хоккейная лига – Северная военная хоккейная лига, в которую входят сегодня 22 команды из основных объединений и соединений флота, а также некоторых силовых структур. Ежегодно они проводят несколько турниров, посвящённых праздникам и памятным датам, регулярный чемпионат на кубок командующего флотом, а также участвуют в играх отборочного тура Ночной хоккейной лиги.

Как сообщает пресс-служба СФ, в период с осени по весну хоккейные матчи проходят во всех гарнизонах Северного флота. Практически в каждом военном городке оборудован хоккейный корт, на котором занимаются не только военнослужащие, но и местные жители, а в первую очередь – дети.