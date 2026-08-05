Максим Решетников назвал Мурманск в числе самых популярных направлений у иностранцев

Поток иностранных туристов в Россию в I полугодии вырос на 20%, при этом Мурманская область входит в число наиболее востребованных направлений. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания по развитию туризма и индустрии гостеприимства под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.

Как отметил Максим Решетников, въездной туризм в России продолжает демонстрировать рост. По итогам 2025 года увеличение турпотока составило 12%, а за первое полугодие текущего года – ещё 20%.

«Видим региональное углубление. Едут уже не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в другие регионы: Мурманск, Владивосток, Казань. Растут требования к качеству услуг, и бизнес подстраивается под культурные запросы туристов», – отметил Максим Решетников.

Мурманская область уверенно закрепляет за собой статус одного из ключевых центров притяжения для иностранных путешественников. Напомним, в 2025 году регион принял на 54,5% больше зарубежных гостей, чем годом ранее, а в зимнем сезоне 2026 года вошёл в тройку лидеров СЗФО по приросту иностранных туристов (+33,8%) и занял первое место в стране по доле иностранных граждан среди всех размещенных в коллективных средствах размещения (24%).

«Холодная Арктика подкупает иностранных гостей тёплым приёмом. Мы слышим гостей и строим программы вокруг их интересов – учитываем всё: от языка до гастрономических привычек. Делаем навигацию и меню на английском и китайском – на главных объектах, в туристских центрах и ресторанах. А наших гидов, отельеров и рестораторов мы регулярно обучаем тонкостям общения с иностранцами, чтобы каждый гость чувствовал себя на севере как дома», - прокомментировала заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова.

Как отмечает региональное Министерство туризма и предпринимательства, согласно аналитике больших данных в 2025 году Мурманскую область посетили порядка 50 тысяч туристов из Китая. Этот показатель отражает общероссийскую тенденцию: именно Китай остается основным источником въездного турпотока. Как было озвучено на совещании, в структуре размещенных иностранных гостей, преобладают именно туристы из Китая – более 22%. Далее идут страны Персидского залива, Турция и Индия.