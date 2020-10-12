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Мурманская область. Арктика (16+)12.10.20 11:30

Максим Сентищев - в Туломе выбрали главу сельского поселения

9 октября глава администрации Кольского района Александр Лихолат принял участие в заседании нового Совета депутатов сп. Тулома. Его состав обновился по результатам Единого дня голосования, который прошёл в стране 13 сентября. Тогда жители Туломы выбирали и своих народных избранников. В минувшую пятницу, на первом заседании Совета сельского поселения четвёртого созыва, депутаты определились с кандидатурой главы.

Ещё до начала заседания депутатов напутствовали жители села. Они пожелали народным избранникам удачи и попросили уделить пристальное внимание градообразующему предприятию – СХП «Тулома». С совхозом, так или иначе, связаны большинство жителей Туломы, сейчас предприятие переживает не лучшие времена. Уходят кадры, найти новых работников не так просто. Жители попросили депутатов сделать всё возможное, чтобы сохранить совхоз.

На самом заседании Совета присутствовали девять избранных депутатов из десяти, так что кворум был. Семь народных избранников присутствовали лично, двое из-за болезни наблюдали за принятием решений по видео–конференц связи, ещё один народный избранник отсутствовал по уважительной причине.

Надо отметить, что на прошедших выборах большинство жителей села поддержало кандидатов от партии «Единая Россия». Их в обновлённый совет прошло семеро. Ещё один депутат – самовыдвиженец. По одному среди народных избранников и представителю партий «КПРФ» и «ЛДПР».

В начале заседания все депутаты получили из рук председателя Кольской ТИК Марии Кливанской служебные удостоверения.

Основной вопрос в повестке дня звучал лаконично – выборы главы сельского поселения. На данную должность депутаты предложили прошлого главу муниципального образования сп. Тулома, а также по совместительству местного главу администрации Максима Сентищева. Выдвинул свою кандидатуру на пост и представитель партии ЛДПР. Впрочем, интриги не получилось, в результате открытого голосования восемь депутатов Совета поддержали Максима Сентищева.

Как сообщает администрация Кольского района, по окончании заседания глава администрации Кольского района Александр Лихолат в своей речи отметил, что Максим Михайлович руководит селом уже не первый год. Знает все проблемные вопросы и, что немаловажно, умеет оперативно находить выход даже из самых сложных ситуаций. Более того, кандидатура Максима Сентищева была одобрена политсоветом районного отделения партии «Единая Россия» и согласована с губернатором региона Андреем Чибисом.

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