Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков упала до рекордно низкого уровня в 5,01%

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объём депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады июня упала до рекордно низкого уровня в 5,01% - с 5,04% в третьей декаде мая, следует из материалов Банка России.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.