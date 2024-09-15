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Мурманская область. Арктика (16+)15.09.24 15:00

Максимальный рост рождаемости по сравнению с июлем прошлого года установлен в Мурманской области - Росстат

По оценке регионального ведомства, численность населения Мурманской области на 1 июля 2024 года составила 654,1 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 2,3 тысячи человек (на 0,4%).

Росстат представил данные о естественном движении населения в июле 2024 года. По сведениям ведомства, в июле 2024 года в стране родились 115 тысяч 27 младенцев, зарегистрировано 109 тысяч 158 браков.

По сравнению с июнем 2024 года рождаемость в июле увеличилась на 16,5%. В сравнении с июлем прошлого года этот же показатель вырос на 4,1%. За 7 месяцев 2024 года умерли на 3,5% младенцев меньше, чем в январе-июле прошлого года.

Количество браков в России в июле 2024 года по сравнению с июнем 2024 года увеличилось на 11,4%. Число разводов в этом же месяце снизилось на 0,4% по сравнению с июлем прошлого года. За 7 месяцев количество разводов сократилось на 4,2% по сравнению с январем-июлем 2023 года.

Как утверждает Федеральная служба госстатистики, рост рождаемости по сравнению с июлем прошлого года установлен в 63 регионах. Максимальные темпы роста рождаемости зафиксированы в Мурманской области (+)23,7%, г. Севастополь (+)21,8% и Ханты-Мансийском автономном округе (+)18,9%.

А вот по оперативным данным Мурманскстата, демографическая ситуация за первые шесть месяцев текущего года в нашем регионе выглядит несколько иначе. По оценке регионального ведомства, численность населения Мурманской области на 1 июля 2024 года составила 654,1 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 2,3 тысячи человек (на 0,4%).

За январь-июнь этого года в Мурманской области родились 2515 малышей, что на 273 юных северянина меньше, чем в январе-июне 2023 года (2788 чел.). За шесть месяцев 2024 года в нашем регионе умерли 4027 северян (примерно 22 человека в день).  Это меньше показателя смертности за этот же период 2023 года, когда в мир иной ушли 4235 наших земляков. Снижение смертности в текущем году за отчётный период составляет 208 человека.

Естественная убыль в январе-июне 2024 года в Мурманской области составила 1512 человек, что на 65 человек больше, чем в январе-июне 2023 года (1447 чел.).

В первом полугодии 2024 года в Мурманскую область прибыли 12053 мигранта (в январе-июне 2023 года их было 12660 чел.). А выехали с Кольского полуострова в это же время 12876 человек (в январе-июне 2023 года – 12799 чел.). Миграционное снижение за отчётный период 2024 года составило 823 человека, что значительно больше показателя этого же периода в 2023 году - 139 человек.

Надо отметить, что на демографической ситуации в нашем регионе отрицательно сказываются и негативные процессы в институте семьи. В январе-июне 2024 года ЗАГСами Мурманской области было оформлено 2115 браков, что меньше на 66 актов о браке в январе-июне 2023 года (2181 ед.).  Удивительно, но в этот же период больше стало и разводов. В первом полугодии прошлого года у нас распались 1802 семьи, что на 81 случай меньше, чем в январе-июне этого года – 1883 акта о разводе. Получается, что в Год семьи в нашем регионе семьи  стали чаще разводиться  и  реже заключать брачный союз.

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