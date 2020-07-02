Максимальный уровень поддержки изменений в Конституции РФ показали жители отдаленных территорий Мурманской области

В Мурманской области общероссийское голосование проводилось на 593 избирательных участках.

«На участки в Мурманской области пришло более 45% избирателей. Это при том, что значительное количество людей традиционно выехало в отпуска. Очень важно, что голосование прошло максимально прозрачно и с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Все, кто пришёл на участки были обеспечены одноразовыми перчатками, масками, ручками», – сообщил Андрей Чибис.

Губернатор поблагодарил всех тех, кто пришёл на участки, а также наблюдателей и работников избирательных комиссий.

По предварительной информации, в голосовании приняли участие 259490 избирателей, что составляет 45,18%. Поддержали изменения в Конституцию 62,51% участников.

Наибольшую активность проявили жители Кировска, Апатитов, Полярных Зорь и Печенгского района. Явка в этих муниципалитетах превысила 53%, а в Кировске показатель составил 60,17%.

Максимальный уровень поддержки изменений в Конституции Российской Федерации показали жители отдаленных территорий – Терского, Ловозерского и Ковдорского районов, ЗАТО город Островной, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.