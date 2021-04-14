Мал да удал: Мурманский балкерный терминал приобрёл мини-погрузчик

В ООО «Мурманский балкерный терминал», входящем в АО «Национальная транспортная компания» (НТК), продолжается обновление парка техники. В рамках программы модернизации портовики приобрели новый современный колесный мини-погрузчик CASE SV185b грузоподъёмностью свыше 800 килограмм. Более чем за полувековую историю этой марки, машины зарекомендовали себя как надежные, эффективные и удобные в работе в различных условиях.

По оценке специалистов, техника удобна в обслуживании, что повышает ее производительность. В конструкции предусмотрена радиальная и горизонтальная схемы подъёма стрелы для работы с ковшом и другим навесным оборудованием на уровне опорной поверхности, погрузки, перемещения и выполнения других погрузочно-разгрузочных операций. Эргономичные органы управления, современное боковое освещение машины позволяют обеспечить эффективную деятельность оператора на протяжении всей рабочей смены.

«Эта модель погрузчика была создана в прошлом году, так что можно сказать, что к нам приходит самая современная техника. Её параметры позволяют на высоком уровне обеспечивать безопасность в эксплуатации и соблюдение современных экологических стандартов», - сказал главных механик ООО «МБТ» Николай Ильин.

Колесный мини-погрузчик предназначен для работы в терминале с навалочными грузами, прежде всего, с минеральными удобрениями.