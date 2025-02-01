«Малая Родина – сила России»: Казань вслед за Мурманском приняла участников регионального этапа Всероссийского форума

В столице Татарстана прошёл региональный этап II Всероссийского форума «Малая Родина – сила России», который стал продолжением масштабного муниципального диалога ВАРМСУ. Тема «Комфортная среда для жизни» собрала широкий круг участников, среди которых главы муниципалитетов со всей страны, представители федеральных и региональных органов власти, архитекторы, проектировщики, градостроители и эксперты в сфере урбанистики и территориального развития.

Мурманскую область на мероприятии в Казани представил глава Оленегорска Сергей Пашинский. По его мнению, форум является важной площадкой для обмена опытом между представителями муниципальных образований, экспертами и лидерами общественного мнения.

«На форуме мы познакомились с успешными практиками других регионов, здесь в режиме прямого диалога можно было обсудить возникшие вопросы», – отметил Сергей Пашинский.

В первый день работы форума представители российских муниципалитетов познакомились с теми проектами, которые стали «визитной карточкой» Казани и отражением её идентичности. Участникам представили общественные пространства, созданные большой командой специалистов и жителей Татарстана: парки, скверы, набережные, площади, улицы и дворы.

По мнению сопредседателя ВАРМСУ, члена президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирины Гусевой, на реализованные в Татарстане практики могут опираться в других регионах страны. Заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев отметил, что выработанные в ходе деловой программы резолюции и итоги будут представлены на II Всероссийском форуме «Малая Родина – сила России». Он пройдёт в апреле на территории Национального центра «Россия» в Москве.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, I Всероссийский муниципальный форум «Малая родина – сила России» прошёл 15-16 января 2024 г. в Москве. Он проводился по поручению Президента РФ Владимира Путина и при его непосредственном участии, а также собрал на своей площадке 7,5 тысячи представителей муниципалитетов со всей страны. Организаторами форума выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.

Фото (ВАРМСУ): https://gov-murman.ru/info/news/