Многообразие нашего мира: марокканский кафтан, претендующий на статус объекта культурного наследия ЮНЕСКО, «Розовая леди» - 120-летний отель в Кейптауне и женский монастырь с боевыми монахинями в КатмандуВ Мурманске при строительстве собора запланированы взрывные работы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)01.02.25 16:00

«Малая Родина – сила России»: Казань вслед за Мурманском приняла участников регионального этапа Всероссийского форума

В столице Татарстана прошёл региональный этап II Всероссийского форума «Малая Родина – сила России», который стал продолжением масштабного муниципального диалога ВАРМСУ. Тема «Комфортная среда для жизни» собрала широкий круг участников, среди которых главы муниципалитетов со всей страны, представители федеральных и региональных органов власти, архитекторы, проектировщики, градостроители и эксперты в сфере урбанистики и территориального развития.

Мурманскую область на мероприятии в Казани представил глава Оленегорска Сергей Пашинский. По его мнению, форум является важной площадкой для обмена опытом между представителями муниципальных образований, экспертами и лидерами общественного мнения.

«На форуме мы познакомились с успешными практиками других регионов, здесь в режиме прямого диалога можно было обсудить возникшие вопросы», – отметил Сергей Пашинский.

В первый день работы форума представители российских муниципалитетов познакомились с теми проектами, которые стали «визитной карточкой» Казани и отражением её идентичности. Участникам представили общественные пространства, созданные большой командой специалистов и жителей Татарстана: парки, скверы, набережные, площади, улицы и дворы.

По мнению сопредседателя ВАРМСУ, члена президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирины Гусевой, на реализованные в Татарстане практики могут опираться в других регионах страны. Заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев отметил, что выработанные в ходе деловой программы резолюции и итоги будут представлены на II Всероссийском форуме «Малая Родина – сила России». Он пройдёт в апреле на территории Национального центра «Россия» в Москве.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, I Всероссийский муниципальный форум «Малая родина – сила России» прошёл 15-16 января 2024 г. в Москве. Он проводился по поручению Президента РФ Владимира Путина и при его непосредственном участии, а также собрал на своей площадке 7,5 тысячи представителей муниципалитетов со всей страны. Организаторами форума выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.

 

 

Фото (ВАРМСУ): https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Судостроение: какие возможности, зарплаты и «плюшки» можно получить в одной из самых суровых отраслей рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Евгений
21.01.25 14:28
Закон нарушает права человека, нарушает права граждан РФ! Это оставление человека в опасности, без связи! У меня много родственников, которые живут очень далеко от салонов связи и банков, многие из н
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Что февраль для нас готовит?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире00:40«У нас есть Папа!». Художественный фильм (16+)02:20«Медленное ТВ-Камин».05:25«Мелодия любви». Художественный фильм, 3-4 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидерах по росту цен оказались репчатый лук, мороженая неразделанная рыба и вермишель, а по стране – огурцы и картофель-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 65 копеек, доллар потерял почти 20 копеек-PRO Энергетику (18+)Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства в Мурманской области идёт согласно графику-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 и 3 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика