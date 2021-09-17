Мальчик во время падения в маршрутке №10 сломал ключицу . Родители ищут свидетелей

Из-за резкого торможения маршрутного такси в Мурманске ребёнок сломал ключицу. Об этом сообщает мурманчанка в соцсетях.

Как пишет «СеверПост», происшествие произошло во второй половине дня в маршрутке №10. «Вчера в 18.15 на улице 6-ой комсомольской батареи сели в маршрутное такси под номером 10, госномер к сожалению на запомнила, нам уступили место с ребёнком и ехали спокойно до своей остановки Карла Маркса», — пишет Елена Юрьева.

Она сообщает, что они встали со своего места заранее, начали пробираться к выходу.

«Перед самой остановкой водитель начал резко тормозить и нас покачнуло, но тут он второй раз затормозил с такой силой, что все люди повалились и так как мы были в самом начале, то все упали на нас с сыном», — сообщает мурманчанка.

По её словам, она получила несколько ушибов, а сын сломал ключицу. Это выяснилось после визита в городскую больницу, где ребёнку сделали рентген.

«Может быть тут есть свидетели данного происшествия? Потому как нужно теперь все зафиксировать и обратиться в соответствующие органы, — пишет северянка в группе «Мурманск».