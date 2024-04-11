«Маленькая картина»: Мурманский областной художественный музей приглашает на новый выставочный проект

11 апреля в 17.00 в Мурманском областном художественном музее стартует новый выставочный проект. В экспозиции будут представлены миниатюрные работы мурманских художников Бориса Сюхина, Игоря Клюшкина, Василия Баранова и Нэли Макеевой.

Как сообщает vk.com/murmanculture, зрители увидят этюдные пейзажные зарисовки к живописным произведениям, написанные московским художником Евгением Горячевым. На выставке будут представлены две работы Александра Борисова - первого живописца Арктики, писателя, общественного деятеля, исследователя полярных земель.

Название выставки оправдано миниатюрными размерами картин. В рамках выставки будут и оконченные работы, и этюды, и наброски, множество которых пишет художник в процессе проработки большого полотна.

Выставка будет работать до 24 мая. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457272997%2Falbum-139605315_00%2Frev