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Мурманская область. Арктика (16+)19.03.25 10:00

Маленькая мойва серьёзно повлияет на работу АО «ММРП» в 2025 году

На результатах Мурманского морского рыбного порта (АО «ММРП») в 2025 году скажется падение грузооборота в северных портах России и отсутствие мойвенной путины. Об этом генеральный директор ММРП Андрей Бородин сказал в интервью «Интерфаксу».

«Сейчас мы с осторожностью строим прогноз на 2025 год. На севере России наблюдается падение грузооборота, и это, конечно, сказывается на нас. Заметно снижение объёмов нефтепродуктов, которые мы перегружаем и которые предназначаются для бункеровки судов. Снижение грузооборота влечёт за собой и сокращение судозаходов, соответственно снижается и потребность в бункеровке. Дополнительно на эту часть нашей работы влияют геополитические причины, поскольку российские нефтепродукты находятся под санкциями», — сказал гендиректор компании, напомнив, что в 2024 году ММРП обработал 129 тысяч тонн нефтепродуктов. 

Говоря о других факторах, способных повлиять на грузооборот порта, Андрей Бородин упомянул отсутствие в 2025 году мойвенной путины. По его словам, мойвенная путина заметно повлияла на показатели перевалки рыбопродукции в 2024 году. «Она прошла хорошо для рыбаков и нас, мы перегрузили 21 тысячу тонн, или около 40% всей выловленной мойвы». Кроме того, по данным гендиректора ММРП, рыбаки прогнозируют снижение в текущем году улова трески более чем на 20%.

Генеральный директор ММРП Андрей Бородин отметил, что на модернизацию Южного района Мурманского морского рыбного порта, включая обновление причальной инфраструктуры, требуется около 15 млрд рублей.

По словам главы компании, инфраструктура Южного района, который был и остаётся главным арктическим рыбным портом, существенно изношена и требует обновления. «Нужно заняться обновлением, в первую очередь, причального фронта. Причалы требуют капитального ремонта и, возможно, реконструкции с учётом современных реалий. Холодильные мощности, склады, железнодорожные пути, крановое хозяйство также требуют обновления и анализа актуальной потребности в них», — сказал Андрей Бородин.

Он также отметил, что порт способен обеспечить перевалку всей рыбопродукции, добытой в Северном рыбохозяйственном бассейне. Говоря о потенциале порта, глава компании сказал: «Сейчас порт работает только 16 из 24 часов в сутки, что говорит о резерве по продолжительности работы порта. Для перевалки рыбопродукции в Южном районе единовременно используются 4–5 причалов из 9, что также говорит о запасе мощности. В пиковые моменты может возникать дефицит холодильных мощностей, но это вопрос оборачиваемости складов, который решается с рыбаками и покупателями».

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