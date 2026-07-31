Маленькие детки – небольшие деньги: почти у 90% российских детей и подростков от 7 до 14 лет есть карманные деньги

Карманные деньги есть почти у 90% российских детей и подростков от 7 до 14 лет, рассказали РИА «Новости» в «Сбербанке».

«Собственными деньгами располагают 86% детей в возрасте от 7 до 14 лет. Медианный диапазон карманных расходов – 1000–2499 рублей в месяц», – говорится в исследовании банка.

Среди основных источников на первом месте карманные деньги от родителей (71%). Почти половина (52%) приходится на денежные подарки на праздники. Также дети и подростки получают вознаграждения за успехи в учёбе или спорте (28%).

Среди опрошенных детей 13–14 лет собственной картой пользуются 36%, при этом у девочек этот показатель выше – 70%. То есть старшая часть поколения альфа, рожденных после 2010 года, являются самостоятельными участниками платёжного рынка, отметили в «Сбербанке».

Родители при этом сохраняют контроль за тратами детей через разговоры о правилах покупок (36%), детские карты с лимитом (29%) и обязательное одобрение перед каждым заказом (19%).

Исследование проводилось в июле 2026 года по всей России. В опросе приняли участие 1029 респондентов: дети в возрасте 7–14 лет и их родители. Он охватил три возрастные группы (7–9, 10–12 и 13–14 лет) с разбивкой по полу.