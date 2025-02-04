«Маленький фонарщик» засияет на сцене областной «Кировки»

С 7 по 9 февраля в Мурманске пройдёт традиционный областной детско-юношеский фестиваль авторской песни «Маленький фонарщик». Уже в 18 раз заполярная «Кировка» примет под своей гостеприимной крышей авторов и исполнителей бардовской песни со всей Мурманской области. Все они соберутся в самом сердце Мурманска, чтобы представить на суд жюри своё творчество.

«Маленький фонарщик» - это не просто фестиваль, а настоящая творческая мастерская для юных авторов и исполнителей, уникальная возможность перенять опыт у профессиональных мастеров. Ежегодно фестиваль проводится в форме творческих мастерских, в режиме непосредственного общения участников с ведущими авторами и исполнителями не только Мурманской области, но и со всей России. Участие в концерте и Гала-концерте определяется по итогам прослушивания и по согласованию с ведущим творческой мастерской.

Как сообщает vk.com/odkkirova, в этот раз помимо основных номинаций: автор песни, автор музыки, исполнитель и поэтическая в программу включена и специальная номинация, посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Программа фестиваля включает в себя творческие встречи с членами жюри, концерт-подарок от приглашенных гостей, концерт-знакомство «Удиви меня», различные развлекательные мероприятия, конкурсный просмотр и, конечно, Гала-концерт.

7 февраля 18.00 состоится концерт-подарок от приглашенных гостей фестиваля, а 9 февраля в 14.00 состоится гала-концерт.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457294745%2Fb69a9467962512331d