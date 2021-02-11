«Маленький фонарщик» зажжёт сердца заполярных слушателей

С 12 по 14 февраля в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится XIV областной детско-юношеский фестиваль авторской песни «Маленький фонарщик». Участие в конкурсе принимают индивидуальные авторы и исполнители, дуэты, трио и ансамбли в возрасте до 18 лет со всего региона.

Кроме конкурсной программы, у юных бардов есть уникальная возможность перенять опыт у именитых авторов и исполнителей на мастер-классах, которые пройдут онлайн. Своими знаниями с участниками поделятся как мурманчане (Евгений Шишкин, Екатерина Ефремова, Илья Виноградов), так и столичные гости (Екатерина Божева, Александр Макаренков и Александр Щербина).

14 февраля в 16.00 в официальной группе «Кировки» «ВКонтакте» пройдёт финальный концерт с подведением итогов фестиваля и объявлением победителей, к которому может подключиться любой желающий, сообщает региональное Министерство культуры.