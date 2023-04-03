Малому и среднему бизнесу из ЗАТО Мурманской области упрощен доступ к льготным заёмным ресурсам

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» региональным фондом развития малого и среднего предпринимательства продолжается осуществление мероприятий по упрощенному доступу субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области к льготным заёмным ресурсам.

Одним из важных направлений в деятельности ФОРМАП является финансирование предпринимателей в закрытых административно-территориальных образованиях нашего региона.

30 марта фондом финансово поддержан проект ИП Кузнецовой Н.В. из ЗАТО Александровск. Наталья Кузнецова владеет сетью ветеринарных пунктов и зоомагазинов «Любимчик» в муниципалитете, ведет свою деятельность с 2015 г. Предоставленные ФОРМАП микрозаймы предприниматель планирует потратить на открытие и оснащение нового филиала, расположенного в Полярном на ул. Советская, 3.

Один из кредитных продуктов, которым воспользовалась ИП Кузнецова Н.В., это микрозайм «Приоритет». Данный вид займа позволяет приоритетным категориям заёмщиков, таким как женщины-предприниматели и предприниматели из ЗАТО, привлекать заёмные средства на еще более льготных условиях – процентная ставка ниже на 2% чем стандартные ставки, возможность обеспечения залогом только половины суммы займа предпринимателям из закрытых административно-территориальных образований Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, по словам Натальи Кузнецовой, пакет документов для получения займа достаточно объёмный, но собирается довольно быстро. Заявка на заём рассматривается в кратчайшие сроки, процентная ставка очень привлекательная, деньги практически сразу поступают на счет. Предприниматель Кузнецова Н.В. благодарна фонду развития малого и среднего предпринимательства за поддержку ее бизнеса.

Узнать об условиях кредитования предприниматели могут на сайте formap.ru в разделе «Микрофинансирование».