Малому и среднему бизнесу упростили порядок присоединения к электросетям

Правительство России упростило малому и среднему бизнесу порядок технологического присоединения к электрическим сетям. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили 25 августа в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что предприятия малого и среднего бизнеса, в частности гостиницы, торговые центры, офисные здания, смогут осуществлять технологическое присоединение своих объектов к электросетям без оформления бумажного договора.

В кабмине уточнили, что документ затрагивает категории потребителей, которым для подключения объектов необходимы мощности от 150 кВт до 670 кВт включительно.

Раньше заявителям нужно было возвращать в сетевую организацию подписанные со своей стороны документы, оформляемые при присоединении, что приводило к дублированию информации, увеличению времени на их обработку и усложнению деятельности организаций с обеих сторон. Теперь заявителям для получения услуги по техприсоединению к электросетям необходимо лишь подать заявку в электронном виде и оплатить выставляемый электросетевой организацией счет — договор будет считаться заключенным с момента оплаты счета.

В Правительстве указали, что итоговые документы о присоединении сетевая организация сама выгрузит в личный кабинет заявителя на сайте электросетевой компании или на «Госуслугах». При этом они не требуют подписания со стороны заявителя.

Теперь все взаимодействие между заявителем и электросетевой компанией будет вестись только в электронном виде. Это значительно упростит процесс присоединения для заявителей и позволит пройти простую и прозрачную процедуру подключения к электросетям.