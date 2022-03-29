Малому и среднему бизнесу в Мурманской области доступны гранты и субсидии

28 марта стартовал приём заявок на конкурс грантов для предпринимателей на приобретение франшизы. Об этой и других мерах поддержки бизнеса доложила вчера на оперативном совещании заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Предприниматель может получить до миллиона рублей на покупку франшизы при условии софинансирования не менее 20% стоимости проекта из собственных средств. Средства гранта можно потратить на оплату паушального взноса, приобретение основных средств, оплату аренды и коммунальных услуг, ремонтные работы или рекламу.

«В 2022 году на это направление в региональном бюджете выделено 3 млн рублей. Прием документов продлится до 26 апреля», – пояснила вице-губернатор.

Заявки необходимо подавать лично или направлять по электронной почте оператору конкурса – ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор». Узнать подробную информацию о конкурсах и контакты для получения адресных консультаций можно на официальном сайте учреждения mribi.ru.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, 28 марта стартовал и конкурс на субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим общественно значимую деятельность. Приём заявок продлится до 10 мая. На предоставление субсидии в областном бюджете на 2022 год предусмотрено 3,6 млн рублей. Приём документов также будет осуществлять НМКК «ФОРМАП».

Ольга Кузнецова также напомнила о кредитных каникулах, моратории на проведение плановых проверок и компенсации расходов на систему быстрых платежей.

Узнать подробнее о доступных федеральных и региональных мерах поддержки можно, обратившись на региональную «горячую линию» для предпринимателей по номеру 8 (8152) 994-310 (доб. 210) - с 10.00 до 17.00 (каждый будний день).