Малые архитектурные формы из вторсырья появились у здания Мурманской областной Думы

Объекты, призванные обеспечить северян возможностями для комфортного досуга, а также украсить сквер в центре города, состоят из побывавшей в употреблении и пришедшей в негодность полиэтиленовой пленки, а также ПЭТ бутылок, упаковочных контейнеров и ящиков из-под овощей. Для создания одной скамейки потребовалось примерно 2000 пакетов, а на кашпо, как и на урну, израсходовано от 700 до 1000 пакетов.

АО «Ситиматик» передало в Мурманскую область две новые скамейки, урну и кашпо. Малые архитектурные формы появились у здания Мурманской областной Думы. Их особенность заключается в том, что они сделаны из вторсырья. Компания предлагает наладить производство таких предметов на Кольском полуострове.

Объекты, призванные обеспечить северян возможностями для комфортного досуга, а также украсить сквер в центре города, состоят из побывавшей в употреблении и пришедшей в негодность полиэтиленовой пленки, а также ПЭТ бутылок, упаковочных контейнеров и ящиков из-под овощей. Для создания одной скамейки потребовалось примерно 2000 пакетов, а на кашпо, как и на урну, израсходовано от 700 до 1000 пакетов.

Как сообщает менеджер по связям с общественностью Мурманского филиала АО «Ситиматик», учитывая особенности сырья, из которого изготовлены предметы, они в первую очередь долговечны, поскольку могут служить 50 лет и более, устойчивы к ржавчине и грибку, не гниют и не трескаются. Кроме того, такие малые архитектурные формы экономичны, так как не требуют специального ухода, надежны – влагонепроницаемы и морозоустойчивы, удароустойчивы и имеют хорошую тепло- и звукоизоляцию, экологичны – не содержат вредных и токсичных примесей, а также эстетичны – они представлены в разнообразной цветовой гамме, не теряют своего цвета и формы. Одна скамейка в среднем весит около 90 кг, поэтому можно смело говорить о том, что она будет долгое время находиться на том месте, где её разместили.

В планах АО «Ситиматик» – распространить полученный опыт взаимодействия с органами государственной власти и бизнесом, и наладить производство объектов городской среды на постоянной основе. У компании есть все возможности для этого, требуются лишь спрос и стабильные каналы сбыта.

Создание малых архитектурных форм из вторсырья – не только бизнес-проект, но и способ утилизации загрязняющего природу пластика, который в естественной среде практически не разлагается и создаёт опасность для животного мира. Производя такие объекты, компания решает не только бизнес-задачу, но и проявляет заботу об окружающей среде.

Мурманская область на протяжении последних лет остаётся одним из лидеров по темпам проведения реформы в отрасли обращения с отходами. В соответствии с концессионным соглашением между региональным правительством и АО «Ситиматик» в 2019 году в северной технологической зоне был создан «Экотехнопарк», который включает полигон ТКО в Междуречье мощностью 250 тысяч тонн отходов в год, а также мусоросортировочный комплекс мощностью 180 тысяч тонн ТКО в год. Сегодня более 50% твёрдых коммунальных отходов в Мурманской области направляется на обработку (сортировку), а доля того, что подлежит захоронению, снижена до 73%.

Фото предоставлено АО «Ситиматик».