Малые предприятия Мурманской области бьют рекорды по развитию бизнеса и спросу на персонал

Аналитики hh.ru вместе с экспертами из Calltouch, банком «Точка» проанализировали активность малого, среднего и микро-бизнеса в 2023 году и выяснили, работники каких профессий наиболее востребованы в сегменте среднего, малого и микробизнеса в Мурманской области.

Число открытых вакансий в микробизнесе Мурманской области с начала года выросло на 28%, в малых предприятиях — на 51%, в среднем бизнесе — на 29%. Больше всего персонал искали малые предприятия – с начала года им потребовалось почти 3900 новых сотрудников. Ещё 2716 вакансий была размещена микробизнесом, и более 1300 – приходится на средние организации.

С начала 2023 года наибольший рост спроса на персонал наблюдается у микрокомпаний в таких отраслях как строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на 35% больше январских показателей), услуги для населения (+50%). Кроме того, высок спрос на персонал в сфере гостиничного бизнеса и ресторанов. Здесь микробизнесу за последнее время потребовалось на 38% больше специалистов, чем в начале года).

В малом бизнесе серьёзный рост спроса на сотрудников зафиксирован у подрядчиков в сфере перевозок, логистики и ВЭД (+145% новых рабочих мест с начала года), в сфере розничной торговли (+24%), в рекламе и СМИ (+67%). Также востребованы работники отрасли ЖКХ – вакансий стало больше на 20%.

Средний бизнес наиболее активно искал и продолжает набор работников в следующих отраслях: лесная промышленность (прирост 100% с начала года), автобизнес (на 15% больше, чем в зимой). Высоким спросом у среднего бизнеса пользуются также специалисты финансового сектора (на 50% больше, чем в начале года).

«Данные hh.ru показывают, что наиболее высокий рост спроса на сотрудников характерен для МСБ, чья деятельность связана с реальным сектором экономики. Именно подрядчики в отраслях машиностроение и металлообработка, небольшие компании в автобизнесе сегодня выступают драйвером развития малого и среднего бизнеса. Вместе с этим, наибольшую численную потребность в кадрах сегодня, как и во всей экономике, испытывают компании строительного сектора, розничной торговли и ИТ», — отметила Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru.